Infidelidades y robos: el escándalo que envuelve a un ex jugador de la selección chilena campeona de América de 2015

Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz se conocieron cuando eran muy jóvenes. No es primera vez que una acusación de infidelidad los golpea.

Un campeón de América con Chile en el 2015 y su ex mujer están inmersos en una polémica que involucra acusaciones por robo e infidelidades.

Médicos colombianos expedían licencias médicas falsas en Chile: unos 29 fueron capturados A la red se le atribuye el robo de más de 25 mil millones de pesos del fisco chileno a través de licencias fraudulentas emitidas para cobrar subsidios VER NOTA

Se trata de Jorge Valdivia, crack que militó en equipos como Colo-Colo de Chile y el Palmeiras de Brasil en donde es considerado un ídolo. Sin embargo, en estos días, los titulares del espectáculo llevan su nombre y el de su ex pareja al estar involucrados en una polémica con otras figuras de la farándula.

En octubre de este año la esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, entregó detalles de su separación tras casi 20 años de relación. El motivo del quiebre habría sido una nueva infidelidad del futbolista. “La relación terminó y no ahora, lo que ocurrió es que no hay vuelta atrás, la relación estaría quebrada”, informaron los portales de espectáculo.

Detectaron dos nuevos casos de gripe aviar en el norte de Chile Desde el ministerio de Agricultura manifestaron que la enfermedad habría llegado al país a través de la migración de aves silvestres VER NOTA

Semanas después de esta noticia, Aránguiz se presentó en el programa Podemos Hablar y aseguró que, si es que llega a perdonar a Valdivia, esta sería la última vez. Esto provocó la burla de Anita Alvarado, una mujer de larga trayectoria en el espectáculo chileno, quien no quedó indiferente ante esta declaración.

“Hay un meme que dice ‘si le doy otra oportunidad, va a ser la última’. ¿No tiene dignidad esa mujer?, ¿cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, porque no hay otra forma”.

Un hombre murió en un accidente en una mina ilegal en Chile Ocurrió en un sector que no está autorizado para ser explotado VER NOTA

Aránguiz no guardó silencio y respondió con todo a Alvarado. Esta le recordó su pasado como trabajadora sexual y hasta tuvo palabras en contra de Angie Alvarado, hija de Anita. “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia”.

Transmisión

Frente a esto, Anita Alvarado prometió realizar una transmisión en Instagram para revelar detalles íntimos de Valdivia. Advirtiendo el golpe que se le venía, Jorge le dijo “que su live hable de mí, de mi padre, de hombres infieles. Y si va a hablar de Daniela, hable de una mujer valiente, esforzada, capaz de levantarse, capaz de perdonar, trabajadora”.

La transmisión alcanzó las 83 mil personas conectadas y duró 25 minutos. En él, Anita Alvarado disparó en contra de Aranguiz manifestando que “no tienes una buena vida, tienes dinero, y eres tremendamente infeliz, porque a una mujer que la engañan así y todo el país sabe… qué lata”.

Anita Alvarado junto a su hija Angie Alvarado, quien actualmente vive fuera de Chile.

“Por favor, deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras y deja de andar pidiendo rebajas. A todos los negocios que vas andas pidiendo rebajas… No seas miserable. El dinero es para compartirlo, para compartirlo con el que lo necesita. No para guardárselo”.

Lo que más molestó a Alvarado fue que Aránguiz hablara mal de su hija quien vive fuera de Chile. Esto provocó que en la transmisión se admitiera que Valdivia habría tenido un romance con Angie. “La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido” para agregar que “yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada (padecer de infidelidad)… Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”.

Alvarado no se quedó ahí y entregó más detalles de esta inédita relación. “Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más”, y que “ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar… no está enamorado de ti”.

Las palabras de Alvarado desataron la ira de Aránguiz, quien respondió acusando un supuesto robo. “¿Por qué no habla de los abuelitos (a los) que les robó toda su jubilación?”.

Seguir leyendo: