Un jugador del fútbol argentino, con pasado en Racing e Independiente, se contagió coronavirus por segunda vez

Emmanuel Culio se ausentó del entrenamiento matutino y encendió las alarmas en Quilmes. Luego, lo que se presumía se terminó confirmando: se contagió coronavirus por segunda vez.

“El Quilmes Atlético Club informa que en el último testeo realizado al plantel profesional, el jugador Culio ha dado positivo de Covid-19. Emmanuel ya se encuentra aislado y se han tomado toda las medidas que el vigente protocolo establece”, indicó el comunicado oficial, que lleva la firma del Doctor Fabio Sánchez.

El comunicado de Quilmes A.C en el que confirma que Emmanuel Culio dio positivo de Coronavirus por segunda vez

El mediocampista de 37 años, con pasado en Racing e Independiente, entre otros clubes, había dado positivo al test de Covid-19 el martes 22 de septiembre, aunque se encontraba asintomático. Tras superar la etapa de aislamiento y recuperarse por completo, Culio se sumó a los entrenamientos del Cervecero sin problemas el 6 de octubre. Sin embargo, poco más de un mes después vuelve a contraer la enfermedad.

“La verdad que es un año muy duro. Pase lo que pase sigo con las mismas ganas de entrenar, soy un apasionado del entrenamiento y de jugar. Tengo las mismas ganas, estoy bien física y mentalmente. En la vida no todo es color de rosa, se viven estos momentos, uno tiene que levantarse y afrontarlos. Hoy por hoy me preocupa más lo que me pasa en lo personal que en el fútbol”, expresó el futbolista en diálogo con Deportes en FM.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las últimas 24 horas, se registraron 348 muertes y 10.880 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.273.356 y las víctimas fatales suman 34.531.

Por su parte, Quilmes realizó trabajos tácticos esta mañana en la cancha auxiliar de cara a los amistosos programados ante Morón del próximo sábado. Mariano Pavone se retiró antes de la práctica para equilibrar las cargas.

