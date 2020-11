Chino Maidana-De la Hoya: los secretos de la negociación del combate que puede ser la bomba de 2021

El anuncio del combate estelar que organizan Chino Maidana y Oscar De La Hoya

¿Marcos Maidana y Oscar de la Hoya, juntos en un ring? Lo que hace un tiempo sonaba a utopía puede hacerse realidad el próximo año. Los ex campeones mundiales y actuales promotores de boxeo volverían del retiro para un combate que promete pasar a la historia.

“Tengo una propuesta con De La Hoya para una pelea y estamos esperando la fecha nomás”, le confirmó Maidana a Infobae. “Estaba al tanto que él quería volver y yo también y ahora estamos negociando a ver qué sale”, agregó el Chino, quien llegó a formar parte de la empresa Golden Boy en sus exitosos inicios. “Tengo buena relación con él. Estuvimos trabajando juntos un tiempo en mi etapa de boxeador y quedó una relación muy buena con todos”, precisó el oriundo de Margarita.

Marcos Maidana y Oscar de la Hoya (Télam)

Con 37 años, el argentino y ex campeón mundial superligero y welter se encuentra con una gran puesta a punto física. Es que el Chino ya había anunciado su vuelta al ring en una pelea de exhibición ante el ex campeón mundial de kickboxing, Jorge Acero Cali, quien además es su mano derecha en la compañía Chino Maidana Promotions, que fundó el oriundo de Margarita y que tendrá su lanzamiento estelar este viernes con varias peleas prometedoras y que se podrá seguir por la pantalla de ESPN Knock Out desde las 21. Sin embargo, la pandemia de coronavirus le puso un freno a la intención de retorno de Maidana.

“Me entreno a full a la espera de otros combates. Corro todos los días a la mañana y me entreno por la tarde. Sigo esperando que se confirmen otras ofertas que tengo”, adelantó Maidana, que también destacó la velada de este viernes que contará con una cartelera de gran nivel. “Estamos muy bien y muy contentos con la organización. Será un show y si bien ya hice organicé un evento en Mar del Plata (en la que peleó su hermano TNT Maidana en enero de 2019), este es mucho mejor porque tenemos todo. Estamos con muy buena gente y un muy buen equipo”.

Algunos de los combates que organiza CMP

“Están muy conformes, será el primer gran evento. Vamos a demostrar todo lo que estamos haciéndolo y tenemos pensado. Estamos preocupados por lo que van a ganar los boxeadores, no lo que vamos a ganar nosotros. Que ellos se queden tranquilos que no le vamos a meter la mano como hacen muchos, estamos para apoyarlos y poner bien arriba al deporte”, cerró.

Oscar De La Hoya tiene 47 años y fue campeón en seis divisiones diferentes. Anunció anunció su retiro en 2008 tras caer con Manny Pacquiao. Sin embargo, parece haberle gustado la idea de volver al cuadrilátero tal como lo decidió otra gran leyenda del boxeo como Mike Tyson (54), quien enfrentará este 28 de noviembre al también retirado Roy Jones Jr.

El Golden Boy adelantó semanas atrás en una entrevista con ESPN que “los rumores eran ciertos” y que comenzaría a entrenar. A diferencia de Mike Tyson y Roy Jones Jr. que participaran en una pelea de exhibición, el mexicanoestadounidense había señalado en ese momento la intención de que su combate sea oficial.

Oscar De La Hoya fue campeón en seis divisiones de boxeo diferentes

“Es una pelea real, ya que extraño estar en el ring, me encanta el boxeo. Me lo dio todo y lo extraño”, declaró el también promotor de Golden Boy Promotions. Cabe señalar que De la Hoya tiene un récord de 36 victorias y 6 derrotas, 30 fueron por K.O.

En tanto, Marcos Maidana ostenta un récord de 35 triunfos (31KO) y cinco derrotas y su último combate profesional fue en septiembre de 2014, con caída por decisión unánime en la revancha ante Floyd Mayweather.

Será una contienda más que atractiva entre dos reconocidos boxeadores, de estilos bien diferentes pero que se caracterizaron por ser guapos arriba del ring.

Seguí leyendo:

Revelaron la sorprendente razón por la que Mike Tyson le negó el tercer combate a Evander Holyfield

Julio César Chávez Jr. confirmó su vuelta al ring en México: el temible récord del argentino que lo enfrentará

El ex boxeador Martillo Roldán se contagió de coronavirus y fue internado con insuficiencia respiratoria