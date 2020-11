La revelación de Michael Jordan que no se vio en The Last Dance

Imagen de archivo del propietario del equipo de baloncesto Charlotte Hornets, Michael Jordan, durante una conferencia de prensa previa al partido contra Milwaukee Bucks en AccorHotels Arena de París, Francia. 24 de enero, 2020. REUTERS/Benoit Tessier/Archivo

Fue una de las series más populares de los últimos tiempos. The Last Dance se transformó en un fenómeno global que acaparó la atención de millones de espectadores. Muchos de ellos ajenos a su pasión por el básquet. Fue una serie documental en la que se expuso la intimidad del mejor equipo de la historia, cuando Michael Jordan lideró a Chicago Bulls en su época más gloriosa.

Pero no todo lo que se grabó fue publicado. Todavía hay escenas inéditas de las entrevistas a los protagonistas que de a poco comienzan a salir a la luz. Así lo reflejó el portal FanSided, que tuvo acceso a un diálogo de la leyenda mundial con Stuart Scott, escolta de la franquicia en 1998.

—¿Es justo buscar al próximo Michael Jordan? Kobe Bryant y Tim Duncan podrían convertirse en las futuras leyendas— le preguntó Scott a su ex compañero.

—No es justo, sabes. Nunca habrá otro Michael Jordan. Como tampoco nunca habrá otro Magic Johnson ni otro Larry Bird. Ahora, habrá un Kobe Bryant, habrá un Grant Hill y un Anthony Hardaway. Estos muchachos van a tener características similares, así es como las manifiestan para ser el mejor jugador de básquet— le respondió el ídolo poseedor de 6 anillos de la NBA con un análisis claro y contundente.

Para no dejar dudas sobre su línea de pensamiento, Jordan argumentó su hipótesis con una teoría que expone a la organización de la NBA en busca del show para entretener a los espectadores: “No importa lo que haga la liga, no se puede engañar al consumidor ni a los fans. Lo que quiero decir es que el juego va a decidir quién será la próxima estrella. Tu juego tendrá que evolucionar hacia esa etiqueta con la que la liga está tratando de promocionarte. Es peligroso porque la credibilidad del juego podría verse afectada”.

Cabe señalar que Michael Jordan fue designado como miembro de la fundación de la NBA, destinada a ayudar económicamente a las comunidades negras de Estados Unidos y Canadá.

La organización del torneo más importante de básquet del mundo presentó, mediante un comunicado oficial, a los ocho integrantes del consejo, entre los que figuran jugadores, ejecutivos y dueños de franquicias.

“La junta directiva de la Fundación proporcionará la dirección estratégica con respecto a programar y otorgar subvenciones, y supervisará las actividades de la organización”, indicó el documento. Además, destacó que los dirigentes trabajarán “directamente con los 30 equipos de la NBA y sus dueños, para apoyar y facilitar las iniciativas”.

Jordan integra la fundación, por ser propietario de los Charlotte Hornets, junto a Tony Ressier (dueño de los Atlanta Hawks), Gayle Benson (New Orleans Pelicans) y Larry Tenenbaum (Toronto Raptors de Canadá). También son miembros de la entidad los jugadores en actividad Tobías Harris (Philadelphia 76ers) y Harrinson Barnes (Sacramento Kings).

