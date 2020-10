Justo cuando Boca aceleraba por Batallini, Argentinos recibió una importante propuesta de compra desde México: la sugerente publicación del futbolista en las redes

Boca y Argentinos Juniors habían llegado a un acuerdo y el pase de Damián Batallini se encaminaba hacia un final feliz. Sin embargo, en las últimas horas un equipo mexicano se metió en la puja por el delantero de 24 años y su futuro podría estar lejos de La Boca. Mientras tanto, una sugerente publicación del futbolista en las redes dio de qué hablar.

El equipo interesado es Atlético San Luis, que ya le hizo saber a la dirigencia del Bicho la intención de lograr un préstamo, con obligación de compra del 50 por ciento a cambio de 1.500.000 de dólares. Según la prensa mexicana, solo restan que el entorno del futbolista arregle su salario.

El Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, con el aval de Miguel Ángel Russo, apuntó a la figura de Argentinos Juniors como el reemplazante de Sebastián Villa, quien no jugará en el primer equipo hasta tanto no resuelva su situación judicial por la denuncia de violencia de género de parte de su ex pareja, Daniela Cortéz.

Riquelme apuntó a Batallini como el reemplazante de Sebastián Villa en Boca

Román conoce y mucho a Batallini desde las preinfantiles del club de La Paternal, ya que como se informó el papá de Riquelme era quien los llevaba al club junto con Sebastián, uno de los hermanos del vicepresidente segundo actual de Boca.

Por su parte, Cristian Malaspina, el presidente del Bicho, se mostró feliz por la posibilidad de que tenga un gran salto en su carrera. “Batallini se merece la transferencia por todo lo que dio”, afirmó el dirigente en diálogo con Radio Continental.

Sin embargo, en las últimas horas surgió este nuevo interés de Atlético San Luis, que sería del agrado de Argentinos Juniors ya que el delantero continuaría en el Bicho por lo menos hasta fin de año.

Mientras tanto, en medio de este escenario, Damián Batallini se expresó en las redes sociales con una enigmática publicación. El delantero posteó en su cuenta de Twitter una foto del amistoso que Argentinos jugó ante Boca, con el escudo del Xeneize de fondo. ¿Casualidad?

Vale recordar que el futbolista de 24 años fue tentado por River en enero de 2020, pero las negociaciones no avanzaron luego de que Argentinos pidiera 10 millones de dólares por el pase. También lo sondearon desde Turquía y de la MLS. Damián Batallini, quien contó que toda su familia es de Boca y días atrás reconoció: "Me encantaría jugar en Boca. Si me llama Román primero lo atiendo, después vemos. Toda mi familia es bostera y están muy ansiosos. Sé que hablaron entre los clubes, yo hablé con Silva y Caruzzo”. Será él quien tenga la última decisión. ¿Elegirá a Boca Juniors?

