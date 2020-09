Los secretos del vínculo de Gallardo con Borré: por qué la “sinceridad” del DT lo ayudó a convertirse en el goleador del equipo

Anita Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré (@anitacaicedoh95)

Ana Caicedo, periodista del medio colombiano Caracol y esposa de Rafael Santos Borré, dialogó con Súper Fútbol, programa que se emite por TyC Sports, contó algunas intimidades de Marcelo Gallardo con el plantel de River. Además, se refirió al futuro del delantero millonario, que está cerca de hacer historia: está a dos goles de alcanzar a Lucas Alario (41 tantos) y convertirse en el máximo anotador del ciclo del Muñeco como director técnico del club de Núñez.

“Él es un futbolista difícil de marcar, muy inquieto, muy ágil. Siempre te respira en la nuca. Si fuera defensor, sería aburridísimo marcarlo”, comenzó su relato la colombiana, quien también aseguró que el niño que tendrá junto al futbolista nacerá en Argentina. “No sé si será transferido. Eso habría que preguntárselo a él o a su representante, pero yo no puedo viajar. Pase lo que pase, lo voy a tener acá”, explicó.

Con respecto al futuro del goleador de la pasada Superliga argentina, Caicedo se mostró en la misma línea que en el último tiempo. Aunque reconoció que analizarán una eventual oferta de Europa, recalcó que ellos son felices en River.

“Si llega una oportunidad, ahora la evaluaremos como familia, como también lo evaluará el club. No lo veo desesperado por irse. Yo estoy feliz en la ciudad y él en el equipo, pero el mercado es así. Puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos felices acá y él no está desesperado por irse”, recalcó. Y luego, agregó: “Aprendimos en este camino que no todo es económico. La felicidad no viene por ese lado. Sabemos que el país no atraviesa un buen momento en la pandemia, pero él encontró un lugar donde puede ser feliz jugando al fútbol. Esto no quiere decir que si llega una oferta no la analizaremos, pero no estamos desesperados”.

El punta tiene contrato hasta junio de 2021 y los de Núñez tienen el 50 por ciento de la ficha del futbolista (más los derechos federativos), mientras que la otra mitad pertenece al Atlético Madrid, quien posee una cláusula a su favor de 7 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del ex Deportivo Cali.

Uno de los puntos clave en esta decisión es el vínculo que formó el atacante con Marcelo Gallardo, un director técnico que confió en él y lo llenó de confianza, algo que no sucedió durante su paso por el Viejo Continente (Atlético Madrid -aún conserva la mitad de su ficha- y Villarreal). “No es tanto una devolución lo que tiene Rafael por Gallardo, sino un agradecimiento. Él le dijo desde el principio que le gustaba y que iba a tener una oportunidad para luchar por un lugar dentro del equipo. Era una apuesta peligrosa, pero él siempre le fue claro. Le agradecemos a Marcelo porque es sincero. Si ve que hay algo para corregir, se lo dice. Eso le faltó en Europa, tener a alguien que le muestre el camino para crecer”, esbozó.

“Marcelo sorprende a todos cuando da el equipo”, explicó Caicedo en la previa al partido de esta noche ante Binacional de Perú, dejando en claro que el Muñeco no le suele mostrar sus cartas en la previa ni siquiera a sus propios jugadores.

También hizo foco en lo perfeccionista que es el goleador de River, quien suele revisar sus actuaciones una vez que llega a su domicilio. “Vuelve de jugar y no tiene sueño. Yo le digo que no lo puedo creer, después de todo el desgaste físico que hace. Llega muy acelerado y aprovecha ese momento para ver el partido. Ahí hace sus reflexiones”, rememoró.

“Hablamos mucho de fútbol, desde mi posición de esposa. Conozco mucho el fútbol, pero lo hago con amor. Vemos el partido y le pregunto por algunos movimientos que hizo y él me explica. Porque es muy fácil criticar desde afuera. Alguien desde adentro lo ve diferente. A mí me sirve saber cómo ven el fútbol los futbolistas”, comentó. No obstante, aclaró: “El fútbol es lo más importante en esta casa. Es un punto fuerte que tenemos en común. A él le gusta ver y respira fútbol, y a mí también. Pero en el hogar somos esposo y esposa, dejamos a un lado las profesiones. Los dos vemos el otro lado de la moneda”.

Por último, comentó qué es lo bueno y lo malo del periodismo deportivo argentino: “A veces son muy duro con los jugadores. Lo veo con Messi, que tiene la fortuna de tenerlo. A veces son muy duros con él. Lo que sí me gusta mucho es que creen mucho en lo suyo, van a muerte con sus cosas, con sus clubes, con sus jugadores. Eso no pasa siempre en Colombia”. Y finalizó: “Una cosa es hacer una crítica y otra es decir que es un muerto. Eso es lo que no me gusta”.

