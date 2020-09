El vicepresidente de River contó los secretos del nuevo estadio Monumental: conectividad “all-around” y la sorpresa para el hincha

Jorge Brito contó detalles de las obras en el campo de juego en el Monumental (video: Thomas Khazki)

El Monumental es otro. Al ver las imágenes, ya sin la histórica pista de atletismo y en pleno proceso de excavación, todo parece más grande. Incluso la perspectiva de las tribunas es otra al verlas desde una superficie más baja.

Las obras en el campo de juego del Antonio Vespucio Liberti avanzan y no se detienen. En medio de un contexto económico mundial desfavorable, River tuvo la osadía de afrontar una obra que le demandará aproximadamente 177 millones de pesos y que tiene prevista inaugurar para mediados de febrero. En una entrevista con Infobae, luego de realizar un recorrido para observar las reformas que se están llevando adelante en el estadio, el vicepresidente primero Jorge Brito contó los pormenores de este proyecto y explicó cómo la pandemia afectó a la economía de River y del fútbol en general.

¿Cómo nació la idea de hacer esta obra?

Es un gran proyecto que teníamos en mente desde hace mucho tiempo. El tema del campo de juego era algo que se podía resolver, pero no parcialmente. El campo de juego venía del año 77. Viene de muchos años y cambios de comisiones, que lo único que hacíamos era agregarle tierra, lo que generaba más compactación y grandes problemas de drenaje. La única solución era arrancar de nuevo. Pero no con lo mismo que existía, que era del 77. Era con algo del 2020. Fuimos a ver lo que hacían los mejores estadios del mundo, como los del Barcelona, Real Madrid o Manchester United. Todos trabajaban con sistemas de campos de juegos mixto, con un porcentaje de 5 por ciento que no es natural y el resto pasto natural. Con sistemas de drenaje hidráulico y eléctrico, que permiten que sea más rápido el drenaje y permitir lluvias de hasta 150 milímetros ó 200 milímetros. Este sistema también permitiría tener una sola grama durante todo el año. Tiene sistemas de calefaccionado y refrigerado de cañerías que irían por debajo del campo de juego que permiten que no haya que cambiar de césped de estación en estación.

Usted comentaba que se inspiraron en estadios europeos. ¿Esto surgió durante algunas de las visitas que realizaron a diferentes estadios hace algunos años?

Lo más reciente fue el partido con Boca en el Bernabéu. Cuando uno compara los estadios, la calidad es otra. Se nota más la diferencia en escenarios de estrés, en épocas de heladas o calor. Eso genera trastornos en el césped. También es importante destacar que estas modificaciones harán que el campo de juego esté 1.90 metros por debajo de donde estaba anteriormente , lo que brinda la posibilidad de hacer una obra de infraestructura a futuro que permitiría una mayor capacidad y un acercamiento de la gente hacia el campo de juego, algo que generaría un efecto económico importante en el club, y en lo deportivo, al llevar a la gente más cerca de la línea de juego.

Además de las obras en el campo de juego también se instalará wifi en todo el estadio. ¿Buscan crear un “estadio inteligente”? ¿Hay algún plan a futuro con respecto a esto?

Hoy el wifi es una necesidad básica de la gente, y por consecuencia del espectador dentro de una cancha de fútbol. Hoy los chicos, y los no tan chicos, ven los goles y los cambios en el equipo rival a través de internet. Nosotros antes lo hacíamos mediante una radio AM. Eso ahora cambió y pasó a ser una necesidad, que afortunadamente a través de un acuerdo con la principal marca china, que antes fue sponsor de River, esperamos satisfacer.

El bajar el campo de juego permite la posibilidad de crear un nuevo sector de plateas. ¿Hay alguna fecha estimada para la realización de esta obra?

No, no es parte de este proyecto. Cuando ocurra deberá ir a los organismos correspondientes y generar los debates que deberá generar, pero lo que es importante es que esto es algo que uno hace con proyección para tener la posibilidad de tener los niveles para pensar en eso. Antes no daban las pendientes.

Jorge Brito explicó cómo el coronavirus afectó a la economía de River (video: Thomas Khazki)

¿Tienen un número estimado de cuánto se podría agrandar la capacidad del estadio?

A través de los dibujos y proyecciones podría pasar a tener alrededor de 12 mil butacas más.

Utilizó la palabra butacas. ¿Tienen en mente cambiar las butacas de madera que actualmente hay en el estadio?

Estamos iniciando una obra que al club le va a costar 177 millones de pesos, aproximadamente, y dentro de un contexto económico nacional e internacional totalmente desfavorable, algo que el fútbol no es ajeno. Con lo cual esto genera un esfuerzo importante. Lo de las butacas está proyectado, pero no de manera inmediata.

Se quitó por completo la pista de atletismo, pero es un recuerdo importante para la gente de River. ¿Puede ser que haya una sorpresa para los hinchas?

Vamos a ver las formas de hacerlo, pero la idea es permitir que los socios y no socios, los hinchas de River, puedan quedarse con algún obsequio. Lo iremos viendo a futuro.

¿Pensar en techar la cancha, dentro de este contexto económico, es una quimera?

Es un proyecto mucho más futuro de lo que estamos viendo hoy. La cronología es campo de juego, butacas, agrandar el estadio... Por ahí eso viene después. El agrandar el estadio genera una inversión importante, pero también genera beneficios inmediatos, como acercar a la gente a la línea de juego, que eso genera un efecto deportivo también. El hecho de tener 12 mil plazas más también genera un ingreso muy importante para el club. El tema de techarlo es una inversión que no tendría efectos por ahí tan tangibles como los otros, pero uno no descarta que a futuro se pueda encarar.

¿Cuánto afectó a River la pandemia del coronavirus?

Vos tenés que pensar lo concreto, lo inmediato, que es el ticketing, que es aproximadamente el 35 por ciento de los ingresos y te afecta del lado de los gastos muy poco. Los únicos gastos que bajan son los que denominamos matchday, como seguridad interna, policías y limpieza. Por lo cual te diría que el neto te puede dar una baja de ingresos cercanos al 28 por ciento. Esto afecta, y muy fuerte. Después hay una segunda etapa, que uno todavía no puede cuantificarla y que tiene que ver con dónde se posicionan los valores de los jugadores. Uno puede presentir que los valores que tenían los jugadores hace un año cambiaron.

El drone de Infobae capturó los avances en las obras dentro del Monumental

Nombraba a los jugadores. ¿Cree que este contexto puede provocar un éxodo masivo?

Los jugadores están motivados con el proyecto que lidera Marcelo Gallardo, que está siempre al máximo en las competencias. Pero indudablemente uno no puede negar que este cambio de contexto genera efectos negativos también en los jugadores. Muchos tienen contratos en pesos, otros tienen contratos en dólares según el cambio oficial, y cuando eso uno lo traduce a dólares reales, o dólares duros, o a euros, que es lo que pagan en Europa, eso hace que el escenario sea realmente complejo. Y uno cuando exporta, cuando vende a un jugador, tiene dos efectos negativos: el primero es que el valor de los jugadores a nivel mundial está bastante deprimido, y el segundo es que esos dólares tienen que ingresar por el mercado oficial, pagar aproximadamente un 26 por ciento, por lo cual, cuando uno hace la cuenta, te queda menos del 40 ó 45 por ciento de los dólares reales de lo que uno vende en el exterior. El escenario hoy es complejo para el fútbol argentino, y sobretodo para los clubes grandes, que tienen un porcentaje más grande de ticketing que los clubes chicos. Hoy el efecto inmediato más importante es la baja en la recaudación.

¿Cree que este escenario hará que se apueste más a los jóvenes del club?

Es algo que Marcelo, en coordinación con la gente de inferiores, siempre lo viene haciendo y es el proyecto final de él. Desde que llegó pensó mucho en inferiores y recién ahora están comenzando a verse los resultados. Puede ser que esto acelere un poco este proceso, pero era parte del plan inicial que se consensuó con Gallardo desde el primer minuto.

