Un histórico ex futbolista de Boca criticó duramente a Ruggeri por sus dichos sobre el mito de la Bombonera

La sorprendente sentencia de Ruggeri sobre la Bombonera

Días atrás, Oscar Ruggeri generó polémica al hablar sobre el mito de la Bombonera. El ex futbolista de Boca y también con pasado en River, a quien ponderó siempre a la hora de elegir a uno de los dos clubes más grandes de Argentina, minimizó el estadio xeneize y la presión que este genera en los rivales gracias a su público.

“Si están sin público todas las canchas, ¿en qué te afectan? Cuando están los hinchas, vayas a la cancha que vayas, es difícil. River viene ganando hace cinco años y ahora resulta que no, que la cancha no incide. La de Racing, con la cancha llena, con todos sus hinchas, ¿te parece una cancha fácil para jugar? Defensa y Justicia es difícil”, comenzó su análisis el ex defensor campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.

Sin embargo, la frase que molestó al mundo Boca fue la que vino después sobre si la Bombonera tiembla. “Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve... Que hace de todo, la cancha va, se levanta, va para acá, para allá. ¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana, ¿qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón, no se movió? ¿No saltó?”, ironizó.

Y ante la consulta de su experiencia cuando le tocó jugar en ese escenario, Ruggeri agregó: “Yo fui a jugar Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros. Es mentira, eso (el rótulo de que la Bombonera tiembla) lo pusieron de la época de Bianchi, pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después?”.

Quique Hrabina, ex defensor y emblema de Boca Juniors (Foto: Manuel Cortina)

Rápido de reflejos como cuando defendía la camiseta de Boca entre 1985 y 1991, Hrabina salió a contestarle de manera muy dura al Cabezón. “Que Ruggeri le pregunte a la Conmebol, ya que él debe saber bien por qué hace tiempo no ganamos. Igual en Boca no somos de llorar, somos de salir a pelear y ganarla en la cancha”, arremetió Quique en diálogo con Pasión azul y oro, en relación al supuesto favoritismo del organismo continental hacia el Millonario.

Poco le importó a Hrabina que Ruggeri haya intentado bajarle el tono a sus palabras. “Es un estadio importante, pero también me tocó jugar en la cancha de River con la gente en contra, y también en la cancha de Racing, que debe ser la gente en la que más fuerte me putearon. Pero una vez que salís a la cancha no tenés miedo. El tema es cuando te estás cambiando previo al partido”, había expresado el Cabezón en Fox Sports.

Sobre la situación actual que está atravesando el fútbol por la pandemia de coronavirus, Quique Hrabina mostró el lado que más lo caracterizaba cuando defendía los colores de Boca. “Si siendo jugador del club a mí me decían que estoy listo para jugar, olvídate juego hasta con barbijo. Yo he jugado enfermo y hasta desgarrado en Boca. Ahora depende del cuerpo técnico decidir si el jugador está listo para jugar”, cerró

