La lupa sobre los árbitros que dirigirán a los equipos argentinos en el reinicio de la Copa Libertadores

En el nuevo método que implementó la Confederación Sudamericana para designar a los árbitros, los cinco equipos argentinos no salieron del todo favorecidos, ya que en general cada país no envió a sus mejores exponentes a la Copa Libertadores con el afán de no perderlos en las competiciones locales, debido a que deben instalarse en distintos países mientras dure la fase de grupos para evitar los viajes, como método de prevención ante la pandemia de COVID-19. Así, en la nómina aparecen nombres conocidos y otros no tanto, experimentados y otros con una foja polémica, lo que provocará que tengan la lupa encima de sus actuaciones.

El partido entre Racing Club y Nacional de Uruguay será dirigido por el brasileño Anderson Daronco (39 años). Nacido en Santa María, profesor de educación física, con un aspecto físico más parecido al de un levantador de pesas que al de un juez profesional, su errática carrera (es juez FIFA desde 2015) lo ha llevado a estar posicionado en el quinto lugar y a no aparecer considerado para el próximo Mundial. Con desplazamientos lentos y propenso a los gestos histriónicos, mide 1,90 y pesa 94 kilos.

Todavía se recuerda el grosero error conceptual cuando dirigió River-Independiente por la Copa Libertadores 2018: Javier Pinola rechazó dejando la pierna en alto impactando con los tapones en la pierna de Martín Benítez dentro del área. Era penal y roja. Sin embargo, Daronco interpretó que se trató de un “choque”. El VAR contó con la presencia juez Rodolpho Toski el mismo que ahora dirige a Boca en Paraguay.

En agosto de 2018, Daronco también había arbitrado el partido de ida entre River y Racing por los octavos de final de la Copa. En aquella noche en el Cilindro cometió otro error clave: Gustavo Bou convirtió un gol legítimo que hubiese servido para abrir la serie, pero el juez lo anuló por una inexistente infracción sobre Milton Casco. El VAR también tuvo la presencia de Toski.

El brasileño de los brazos musculosos ofrece un perfil dubitativo al conceptualizar las faltas físicas, en especial en las áreas. Lo acompañarán sus compatriotas Fabricio Vilarinho y Rafael Alves y, como cuarto árbitro, Bruno Arleu.

En San Pablo-River estará un uruguayo: Esteban Ostojich (38 años). Nacido en el departamento de San José, arbitro FIFA desde 2016, posicionado en el cuarto lugar en su país y considerado como un juez con futuro, posee poca experiencia internacional: recién el año pasado comenzó su rodaje en encuentros de importancia.

De andar ágil y sobrio, su fortaleza es su condición física, mientras que su déficit es la falta de experiencia, que lo ha llevado a flaquear en encuentros donde la rudeza física prevalece ante la técnica. Es un pragmático a la hora de ajustar los roces. Lleva 100 encuentros dirigidos, con 598 tarjetas amarillas y 40 tarjetas rojas. Lo acompañarán sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Tarán, y como cuarto Leodán González.

En el Minerao, Ostojich fue el cuarto árbitro de Brasil-Argentina por la Copa América, encuentro en el que se dejó sin sanción a los 83 minutos un evidente penal de Arthur a Otamendi, correspondiendo ser expulsado el brasileño. El árbitro fue el ecuatoriano Zambrano, quien luego declaró que nadie le comentó de una posible falta, ni sus asistentes, ni el el cuarto juez ni el VAR, en el que estaba el uruguayo Leodán González, que debía revisar la jugada.

En Libertad-Boca Juniors el árbitro designado es el brasileño Rodolpho Toski (33 años), profesor de educación física y el más novato de su camada; recientemente fue designado como juez FIFA. Los de la ribera no vieron con buenos ojos la designación del brasileño; a pesar que nunca los dirigió, tuvo particular participación cuando actuó como VAR. Quedó consignado el penal de Pinola a Benítez omitido en el River-Independiente por la Copa Libertadores del 2018. Y también integró la Asistencia Arbitral por Video en el encuentro de ida de Boca contra el Millonario por las semifinales de la Copa 2019. Aquella noche, en el Monumental, el video arbitraje cobró penal para el equipo local por una discutida falta de Emmanuel Mas.

En su país es considerado como un discreto árbitro de posible proyección, tiene un buen perfil y estado físico. En el ranking local ocupa este año por primera vez el cuarto lugar. Su característica pasa por apoyarse en el uso de las tarjetas disciplinarias y por no darle continuidad al encuentro, sobre todo cuando los roces y las protestas prevalecen. Será acompañado por los brasileños Bruno Boschila y Kleber Gil, y como cuarto árbitro Derlis López.

En Defensa y Justicia-Delfín fue designado el chileno Roberto Tobar (42 años). Árbitro FIFA desde 2011, es uno de los jueces más experimentados de los que harán base en nuestro país. Con residencia en Santiago, experto en gestión en informática, será asistido por sus compatriotas Cristian Schiemann y Claudio Ríos. El cuarto árbitro: Cristian Garay.

Tigre visitará a Guaraní, en Asunción, en el estadio La Nueva Olla del club Cerro Porteño. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera (32), que será asistido por sus connacionales Martín Soppi y Carlos Barreiro. Como cuarto árbitro estará el paraguayo Mario Díaz de Vivar.

El principal es un juez sin mayor experiencia, promovido a árbitro FIFA recientemente: solo dirigió a un equipo argentino en marzo de 2019 (Defensa y Justicia 1-Santos 2). Se trata de un árbitro muy ortodoxo y muy proclive al uso de las tarjetas. Trascendió mediáticamente en su país cuando en mayo del 2019, cuando en la puerta de su casa le pintaron distintas leyendas en su auto, descalificándolo luego de a haber dirigido un encuentro por el torneo local.

