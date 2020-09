River blinda a otra de sus máximas promesas y ya son cuatro los juveniles con una cláusula millonaria

Lucas Beltrán es seguido por Marcelo Gallardo junto a Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli

River continúa blindando a promesas y acaba de sumar a su cuarto juvenil con una cláusula millonaria. Se trata de Lucas Beltrán quien renovará su vínculo al igual que los delanteros Julián Álvarez y Federico Girotti y el mediocampista Santiago Sosa, quienes hicieron lo propio en este último tiempo y renovaron hasta diciembre de 2022 con una cláusula de salida de 25 millones de euros para Álvarez y 20.000.000 para Girotti y Sosa.

Beltrán, delantero de 19 años y de gran rendimiento en la Copa Libertadores Sub 20 que River perdió en la final ante Independiente del Valle, acordó de palabra con elenco de Núñez hasta diciembre de 2022 con una cláusula de salida de 20 millones de euros. La misma será rubricada en las próximas horas. De esta manera, Marcelo Gallardo continúa asegurándose a futuras figuras en un puesto donde ya sufrió la partida de Ignacio Scocco.

Lucas Beltrán, juvenil de River

Lucas Beltrán es una de las cuatro jóvenes apuestas del Muñeco en River, junto con Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli. “Me gusta vivir del gol. No me genera presión para nada. Para ser delantero de River tenés que hacer goles. No hay ningún tipo de excusas”, así se describió el propio delantero en una entrevista al sitio oficial del club hace unos años.

El punta nacido el 29 de marzo del 2001 en Córdoba tuvo su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino en la victoria por 3 a 1 ante Gimnasia el 3 de diciembre de 2018 (ingresó a falta de 9 minutos). Luego sumó algunos minutos contra Defensa y Tigre y fue titular contra Patronato.

En la actual temporada aún no participó; aunque sí estuvo en dos ocasiones sentado en el banco de suplentes: en la derrota ante Liga de Quito en Ecuador y en la victoria ante Gimnasia en La Plata. El delantero de 19 años es un gran finalizador, cubre bien la pelota y gracias a su técnica puede jugar de espaldas al arco. Cuenta con un amplio repertorio a la hora de definir.

El próximo paso de los dirigentes de River será encaminar la renovación del uruguayo Nicolás De La Cruz, quien cuenta con un año más de contrato. Al igual que Beltrán, las negociaciones están encaminadas y en breve se anunciaría la extensión del vínculo. En tanto, con los experimentados Javier Pinola y Leonardo Ponzio, también con una temporada por delante, desde el club entienden que no hay ningún problema y que también habrá final feliz.

Por último, el caso más complejo es el de Rafael Santos Borré. River cuenta con el 50% de de su contrato que vencerá a mitad de 2021 y antes de encarar una renovación el Millonario está obligado a comprarle al Atlético de Madrid el 25% en 3.500.000 de euros. Mientras que el paraguayo Jorge Moreira pasaría a ocupar el cupo que liberaría Juanfer Quintero apenas se oficialice su venta al fútbol de China.

