Tras una semana de aislamiento, Guido Pella fue autorizado a volver a entrenarse: el video de su duro descargo

La explicación de Guido Pella sobre los motivos de su baja del Master de Cincinnati 2

Tras una semana “muy difñicil”, que incluyó un falso positivo, aislamiento obligatorio y la exclusión del Masters 1000 de Cincinnati, Guido Pella se mostró aliviado por poder volver a entrenarse y con el objetivo de llegar de la mejor forma física posible al US Open, que iniciará el 31 de agosto.

Todo comenzó cuando el argentino y el boliviano Hugo Dellien fueron puestos en cuarentena después de que su preparador físico, Juan Manuel Galván, sea diagnosticado con coronavirus el lunes pasado, de acuerdo con lo que rezaba el protocolo de la burbuja de Nueva York, espacio generado para el desarrollo del Masters y del Grand Slam.

Sin embargo, días más tarde, Galván dio negativo en una segunda prueba y allí comenzaron los reclamos por parte de los dos tenistas por no haber podido disputar el torneo que comenzó el sábado 22. Esto provocó la explosión del zurdo de 30 años en una serie de stories subidas a su cuenta de Instagram este lunes por la mañana: “Esta es mi cara después de estar una semana encerrado con prácticamente ninguna información por parte del torneo y la ATP. Di mi quinto negativo, tanto como Hugo (Dellien) y como José (Acasuso, su entrenador). Ayer lo testearon a mi preparador físico y, oh casualidad, dio negativo y al parecer nunca tuvo el virus. Imagínense cómo me desperté, con qué sensaciones”.

“La verdad no sé qué va pasar ahora, quién se va a hacer cargo, quién nos va a dar una solución. Acá hubo un gravísimo error de parte de alguien y ojalá que me puedan dar las explicaciones pertinenter porque lo que he pasado esta semana fue muy difícil”, afirmó. Tanto a Pella (número 35 del ranking de la ATP) como a Dellien (93) se les dictó una cuarentena de 14 días como medida de precaución por el contacto mantenido con Galván después de que éste diera positivo por coronavirus.

Pella fue habilitado este martes para volver a entrenarse de cara al US Open REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo

Los tenistas fueron excluidos de competir en el Masters 1000 de Cincinnati, que arrancó el sábado en Nueva York como antesala del Abierto de Estados Unidos, pese a que han dado negativo en cinco pruebas de la COVID-19 seguidas, no compartían habitación con Galván y nunca mostraron síntomas, lo que generó la indignación de numerosos colegas.

Horas más tarde, Pella anunció que desde la Asociación de Tenis de Estados Unidos y del Departamento de Salud de Nueva York lo habilitaron para salir de su habitación y entrenarse. “Me acaban de habilitar para entrenar. Tengo que salir de la habitación con esto (gafas), con guantes y con trescientas millones de cosas más, pero bueno me habilitaron para entrenar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ojalá que esto sirva para llegar un poco mejor al torne más allá de todo lo que pasó esta semana. Gracias por el apoyo y hay que mirar para adelante”, expresó.

Por el otro lado, Dellien también se manifestó públicamente: ”Es una locura lo que está pasando. Creemos que se tomaron malas decisiones y esperamos que alguien se haga cargo de esto. Llevar días encerrados en una habitación es realmente duro porque veníamos con muchas ganas de jugar y después de todo esto se hace bastante difícil”.

El boliviano Hugo Dellien tampoco pudo participar del Masters debido a que comparte preparador físico con Pella REUTERS/Kai Pfaffenbach

Cabe recordar que el serbio Novak Djokovic, número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev y otros jugadores habían manifestado su molestia con la exclusión de los tenistas latinoamericanos, decretada por el torneo de Cincinnati.

En una conferencia de prensa el viernes, Djokovic dijo que unas semanas atrás participó junto a un grupo de tenistas en una videoconferencia con un jefe médico de la USTA, la organizadora del Abierto, que les dijo que si un jugador no comparte habitación con el miembro de su equipo que da positivo por coronavirus podrá seguir participando en el torneo.

"Nosotros hicimos esa pregunta varias veces en la llamada y eso es lo que se nos comunicó", dijo Djokovic. "Es por eso que muchos jugadores estaban y siguen estando molestos, incluido yo mismo, cuando veo que Dellien y Pella son tratados de esta manera".

Con información de AFP.

