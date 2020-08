Ruggeri contra la comunidad vegana, capítulo II: “Si te querés comer un árbol, comételo”

Ruggeri volvió a mandarle un mensaje a la comunidad vegana

Las ocurrencias, anécdotas o reacciones de Oscar Ruggeri como panelista ya son un clásico en la televisión argentina. Sin embargo, hace unas semanas, el Cabezón fue protagonista de un video que lo dejó en una disputa con la comunidad vegetariana y vegana al mostrarse indignado en un asado familiar.

La charla en el programa 90 Minutos, de Fox Sports, venía por el lado del mercado de pases de River Plate, hasta que es interrumpida por el conductor Sebastian Vignolo. “¿Qué hiciste?”, le consulta al ex defensor de 58 años que justo segundos antes se había inclinado sobre un costado y salió del plano de la cámara.

“Tomé agua que me trajeron. ¿No se puede?”, respondió con una sonrisa. “¿Comiste algo salado, alguna sardina?”, disparó el conductor, a sabiendas de lo que esto podría generar. Fue allí que el campeón del mundo de 1986 entró en el juego: “¿Pero qué sardina si desayune nomás? ¿Cómo voy a comer sardina en el desayuno? Uh, el otro día me comí un mondongo. Creo que me tomé tres litros de agua a la noche. El calor que tenía... ¡Qué rico el mondongo!”

Mientras el resto de los periodistas que componen el ciclo se reían, el Pollo deslió: “Otra vez quilombo por el mondongo...”. La réplica de Ruggeri fue inminente: “¿Por qué otra vez? ¿Qué pasó? ¿No puedo comer mondongo tampoco? Ah la mierda... está complicado esto entonces. El mondongo es la panza de la vaca, la parte de adentro. Es de ahí. ¿Por qué otra vez? Si yo no me meto con nadie, que cada uno haga lo que quiera. Si te querés comer un árbol, comételo. Yo como lo que quiero, cada uno come lo que quiere. Somos libres... ¿No dicen que estamos en democracia? ¿Para qué miran lo que hace el otro? Dale, déjense de joder. Que cada uno haga lo que quiera mientras no joda a los demás”, disparó con bronca, rememorando las críticas que recibió después de su disgusto por no coincidir con la dieta de su esposa y su hija.

Apenas terminó con su discurso, el Cabezón sacó la vista de la cámara e hizo unos gestos como si estuviese hablando con alguien en su casa. “Uh, acá me pelea... Perdón, me retaron. Fefé me retó, ja. Bueno, comí mondongo. Perdón. Nada más”, concluyó por un reto que recibió de su hija menor, ante las carcajadas del resto del panel.

Cabe recordar que a comienzos de agosto, el ex Boca y River mostró su fastidio en unas stories que subió a Instagram mientras realizaba un asado. “Haciendo un... Qué se yo, no sé como se llama. Asadito no, porque son solo dos costillitas. Son todos vegetarianos acá. Todas verduras y hay una costilla allá atrás para mi, nada más. No puedo tocar la carne y después las verduras, es un lío”, fue la declaración que desencadenó en el repudio de aquellos que están a favor de la no ingesta de carne y la doctrina del veganismo.

El tema volvió a tomar trascendencia hace unos días, cuando desde la producción del programa llevaron como invitado al escritor Claudio María Domínguez, famoso por sus discursos de espiritualidad, para que dialogue con Ruggeri y pueda guiarlo en este enfrentamiento en el que se metió.

“La tenés que llamar y decirle ‘viva el asado compartido. Cerremos la grieta, viva el chorizo y la achicoria’. Mirá si en el país hiciéramos eso, estaríamos salvados”, fue el consejo del gurú espiritual durante una hilarante charla que culminó con una meditación en vivo.

