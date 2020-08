Los memes más divertidos de la final de la Champions League: Mauro Icardi, Neymar y Maluma en el centro de las bromas

Meme de @franlauge sobre Mauro Icardi

El Bayern Múnich conquistó su sexta Champions League tras imponerse frente al París Saint-Germain (PSG), este domingo en Lisboa, en una final disputada a puerta cerrada para clausurar una temporada marcada inevitablemente por la pandemia del nuevo coronavirus. Tras la culminación del encuentro, millones de aficionados se volcaron a las redes sociales para manifestar allí sus sensaciones.

Entre la frustración de quienes apoyaban al cuadro francés y la alegría por quienes lo hacían por el elenco germano, hubo tiempo para bromas, y es por eso que los memes invadieron Twitter en apenas minutos. En esta ocasión, los principales blancos fueron Mauro Icardi, Neymar y el Barcelona.

El delantero argentino no jugó siquiera un minuto, tampoco lo había hecho en la semifinal, por lo que muchos se mofaron de quien fue refuerzo esta temporada del PSG y por quien la dirigencia apostó para reemplazar a Edinson Cavani. Pese a haber pagado más de USD 60 millones por su pase, Thomas Tuchel entendió que no le serviría para ser campeón y por eso lo dejó sentado en el banco de relevos. Incuso, metió le dio minutos a Eric Maxim Choupo-Moting, quien falló una oportunidad muy clara sobre el final.

Otro de los motivos de burla fue la nueva frustración de Neymar. El brasileño no pudo aún levantar la Champions con el PSG y sus haters no lo perdonaron. Fueron ellos quienes recordaron la polémica que surgió la semana pasada, cuando el ex artillero del Santos subió un video cantando una canción que Maluma le habría dedicado a su ex novia. Según parece, el futbolista habría tenido un amorío con la modelo a espaldas del cantante y es por eso que se viralizaron fotos del artista colombiano riendo con la camiseta del Bayern.

Otro foco de risas fue el Barcelona. Eliminado en cuartos de final tras caer 8-2 ante los germanos, ahora el club catalán deberá pagar USD 5 millones al Liverpool. Esto es debido a que en la compra de Philippe Coutinho, la dirigencia catalana había sumado una cláusula por si el mediocampista se alzaba con la Champions League. Finalmente, el brasileño lo logró, pero con la camiseta del Bayern y jugando allí en condición de préstamo.

