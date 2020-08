La indignación de Ruggeri en su asado familiar que generó rechazo en la comunidad vegana y vegetariana

Ruggeri se queja del asado vegetariano

Entre las tantas costumbres que distinguen a los argentinos, no hay duda que una es la del asado de los domingos. El fuego y la carne a las brazas es apenas una excusa para reunir a los parientes alrededor de la mesa y así disfrutar una jornada familiar. Uno de los que decidió compartir este ritual en sus redes sociales fue Oscar Ruggeri, aunque se mostró indignado por no compartir la misma dieta que el resto de sus comensales.

“Haciendo un... Qué se yo, no sé como se llama. Asadito no, porque son solo dos costillitas. Son todos vegetarianos acá. Todas verduras y hay una costilla allá atrás para mi, nada más. No puedo tocar la carne y después las verduras, es un lío”, fue la frase de fastidio que soltó el Cabezón en unas stories que subió a Instagram mostrando sus facultades de cocinero.

Más allá del tono irónico y los gestos cómplices con quien lo estaba filmando, el campeón del mundo de 1986 se mostró disgustado por ser el único que come carne, ya que al parecer su esposa Nancy y su hija menor Federica practican el vegetarianismo. También, se molestó el no poder utilizar los mismos cubiertos para cocinar los vegetales que su tira de asado.

Rápidamente, las imágenes repercutieron entre los seguidores del ex zaguero de 58 años. Mientras algunos se tomaron con humor los dichos de Ruggeri y apoyándolo por ser el único carnívoro en su hogar, otros se expresaron a favor de la no ingesta de carne y la doctrina del veganismo.

Algunos fueron más allá y atinaron a burlarse del Cabezón debido al exceso de fuego que se ve a un costado de la parrilla. “Se le fue un poco la mano con el fuego, con eso calefacciona toda la casa” o “Tiene fuego como para 6 kilos de carne”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios más ingeniosos.

Hace unos días, el ex Real Madrid, Boca y River había protagonizado una polémica al criticar duramente a Gerard Piqué. “Es medio pelo”, había dicho en el programa 90 Minutos, de Fox Sports, cuando le pidieron un breve análisis sobre las impresiones que le dejaba el defensor del Barcelona. Las palabras del devenido panelista del ciclo atravesaron las fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral internacional, levantado por varios medios españoles.

Fue así que Ruggeri decidió retractarse por su declaración. “Le pido mil disculpas, porque yo nunca metí el tema de la familia. Siempre es entre los jugadores, creo que me equivoqué y por eso pido disculpas. Tengo que volver para atrás, por una razón lógica. Cuando mencioné a la familia, no tuve códigos” deslizó.

