La hilarante meditación en vivo entre Ruggeri y Claudio María Domínguez: “Cerremos la grieta, viva el chorizo y la achicoria”

Desde su retiro como fútbolista profesional, Oscar Ruggeri se desempeñó como entrenador y comentarista deportivo, pero en ninguna tuvo el éxito que adquirió en estos últimos años como panelista de televisión. Ya son cotidianas las repercusiones que tiene en redes sociales cada vez que el Cabezón sorprende con una nueva reacción u ocurrencia y esta semana no fue la excepción al viralizarse un video de él indignado mientras hacía un asado familiar.

En las imágenes que el mismo publicó en su cuenta de Instagram, se lo puede al ex zaguero de 58 años quejándose por la dieta vegetariana de su esposa y su hija menor, lo que generó rechazo en la comunidad vegana y vegetariana, que rápidamente salieron a contestarle.

Fue así que este martes, desde el programa 90 Minutos, de Fox Sports, decidieron invitar al escritor Claudio María Domínguez, famoso por sus discursos de espiritualidad, para que dialogue con el campeón del mundo de 1986 y pueda guiarlo en este enfrentamiento en el que se metió.

“Estoy a favor de Ruggeri, no puedo no estarlo. Creo que en lugar de ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo lo veo más que medio lleno con Ruggeri. Para mi le falta un poco de forma, puede que esté loquito... Esto de bardearlo por el veganismo y el vegetarianismo, yo siendo vegetariano le veo algo admirable. Dijo que su hija Federica y su esposa son vegetarianas y que él estaba con su asadito, que no lo mezclaba. Otros serían negadores, hablarían del hierro de la carne, los vegetarianos anémicos. Ruggeri estuvo bárbaro, fue a la unidad dentro de la diversidad. Le faltó un poco de amabilidad”, fue la primera devolución del guía espiritual ante la atenta mirada del Cabezón.

El periodista y conductor radial siguió desarrollando su postura acerca del papel que tomó el ex River y Boca y añadió: “Yo digo, que no soy nada fundamentalista, que un vegetariano que vive comiendo rúcula y zanahoria y está lleno de odio hacia los carnívoros... me quedo con un carnívoro alegre que se come un chorizo en estado de amor y de alegría. El bardeo en las redes es parte del chotaje mental que estamos viviendo ahora. Lo re banco a Ruggeri, lo que no quita que, más allá del vegetarianismo, esté re loco. Un par de preguntas me pueden ayudar a definir eso. Oscarcito, ¿vos estás gauchito aquí y ahora?”.

Ruggeri con Claudio María Domínguez: meditacion

Fue ahí que, mientras sus compañeros se reían, Ruggeri decidió explicarle lo sucedido a su interlocutor: “Estoy siempre gauchito adentro de mi casa. Lo que pasa es que estaba en la parrilla, ¿a quién querés que bese ahí? Nancy estaba acá adentro”. Rápido en su respuesta, Domínguez redobló la apuesta acerca del modo en que debió haber actuado el ex futbolista: “La tenés que llamar y decirle ‘viva el asado compartido. Cerremos la grieta, viva el chorizo y la achicoria'. Mirá si en el país hiciéramos eso, estaríamos salvados”.

Claro que la charla no terminó ahí ya que momentos después el ganador de un premio ETER a mejor conductor de radio en 2010 propuso una meditación grupal para “frenar la locurita” de Ruggeri. “¿Pero por qué a mi solo?”, interrumpió con voz de enojo el panelista, lo que generó que todos los presentes abriesen los ojos y abandonen el estado de transe.

“Ves, ahí estuviste pelotudo porque me interrumpiste la meditación. Dame el último gusto, por tu esposa y por tus hijas: visualicemos un minutos con qué personas tuvimos problemas, rencor o resentimiento. Y en este momento, mirando la imagen de esa personas digámosle desde el alma, al mente y desde el corazón ‘gracias maestros'. Me libero para siempre de esos maestros de mi vida y los libero a ellos”, concluyó Domínguez ante la buena voluntad y los aplausos del resto del panel.

