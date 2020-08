13 frases de Chilavert: su mirada sobre la pelea entre Mauro Icardi y Maxi López, dardo a River y el motivo de su discusión con Bielsa

José Luis Chilavert en Radio La Red

José Luis Chilavert participó de un desafío radial y dejó frases muy polémicas. Desde el motivo de su pelea con Marcelo Bielsa en Vélez a la “traición” de Mauro Zárate. También fue muy polémico con River y la “guardia alta” de Marcelo Gallardo y culpó a un representante por su frustrado pase al Millonario.

“¿La guardia alta de Gallardo fue para sacar ventaja?”, le preguntaron al histórico ex arquero paraguayo. “Creo que la guardia alta no la tuvieron en la final contra Flamengo. Debió estar respirándole la nuca en los últimos minutos. Ahí creo que estuvo el error, el no aplicarse, porque esa final contra Flamengo River hubiera sido campeón tranquilamente”, retrucó. “Por qué no le voy a creer a Gallardo, es un hombre exitoso que ganó todo con River”, reconoció, aunque sobre si el Millonario ya curó la herida por el descenso, afirmó: “Habría que preguntarle a los hinchas de River, pero eso no se borra”.

Dentro de un mano a mano con Damián Iribarren en Fútbol 910 (Radio La Red), dejó su mirada sobre la mediática pelea entre Maxi López y Mauro Icardi por Wanda Nara. “¿Por qué no lo voy a invitar a Mauro Icardi a mi casa a comer un asado, es una figura, una leyenda que tenemos del fútbol. Lo fundamental es que si uno tiene confianza en su esposa ¿por qué no se lo va a invitar?”.

Chilavert negó que Scaloni haya traicionado a Sampaoli por haberse quedado con el puesto de entrenador de la Selección luego de haber sido su ayudante de campo. “Al contrario, es un técnico joven, al que le dieron la confianza de estar al frente de la selección argentina y ha demostrado su capacidad. Es interesante el liderazgo, la comunicación y la llegada que tenga con los jugadores. Me parece perfecto que le hayan dado esa confianza y es una elección, el que fracasó fue Sampaoli, no Scaloni”.

“Sin ninguna duda”, Chila eligió a Bilardo antes que a Menotti y dio detalles de su frustrado pase a River. “Porque no se llegó a un acuerdo con un empresario que manejaba en ese momento a River y que era más importante que el presidente (Alfredo) Davicce. ¿Si alguien se quiso quedar con algo en el camino? Eso corre por tu cuenta, yo llegué a un acuerdo con el presidente de River y cuando llego a mi casa me llama el empresario y me dice que si no llegaba de la mano de él no podría jugar en River. Fue así, yo prefiero quedarme con lo que he pedido y que he llegado a un acuerdo con el presidente de River y no puede ser que exista un empresario que sea más importante que el propio presidente”.

¿Te hubiera gustado jugar en Boca?, le preguntaron al histórico arquero paraguayo.”Es al revés. A la gente de Boca le hubiera gustado que juegue en su equipo. Mauricio Macri (por entonces presidente del club) me ofreció y no llegamos a un acuerdo también en la parte económica, por eso no jugué en Boca”, indicó.

En otro orden, Chilavert se refirió a Marcelo Bielsa y si bien reconoció que “no es un DT difícil de tratar”, sí contó contó cuál es su parte negativa que lo llevó a una pelea en el vestuario de Vélez. “Es un técnico muy obsesivo y para él el sistema está por encima del jugador, pero realmente es un hombre al que hay que respetar. Fundamentalmente tiene un sistema de trabajo diferente a los técnicos comunes, pero yo creo que es una virtud de una persona que le encanta el trabajo. A su vez tiene una parte negativa, que es que quiere que el jugador no falle y somos humanos”.

Sobre su discusión con el Loco, detalló: “Fue a mitad de torneo y solo tuvimos una discusión cuando le faltó el respeto a un compañero mío y yo salí en defensa de mi compañero. Eso solo fue el inconveniente que hubo. Después sin ningún drama salimos campeones”.

El histórico ex arquero paraguayo hizo un repaso de su carrera y recordó la pelea con el brasileño Roberto Carlos. “Durante el partido, me hacía gestos de que no podía convertir ningún gol y cuando terminó el juego que Brasil ganó se me acercó y me dijo: ‘Indio, les ganamos 2-0’. Yo me siento orgulloso de ser un indio, lo interesante que a veces en el mundo del fútbol la gente nos sabe como uno puede reaccionar y digitan todo. Te cortan la imagen que a uno le conviene pasar y esa vez solamente pasaron la imagen de cuando yo lo estoy escupiendo. ¿Si me arrepiento?, son situaciones límites que hay que vivirlas en el momento”.

Otras frases de Chilavert:

"Sí, me siento querido en el fútbol argentino. Gané todo. Soy el arquero más goleador y tres veces reconocido por FIFA. No existe arquero argentino que haya logrado mis éxitos".

“Como socio e hincha de Vélez, es imposible que Zárate vuelva en algún momento. Es un problema de él, que ya pasó. Hay cosas más importantes que en Vélez como el gran equipo y los jugadores excelentes. Sin lugar a dudas pasó desapercibida su salida”.

“¿Maradona o Messi?, Messi, el mejor de todos, el mejor de la historia. No tomaría un café con Maradona, es imposible, somos el agua y el aceite. Él apoya a los dictadores asesinos, llámese los Castro, en su momento Chávez y hoy Maduro. Yo pienso totalmente diferente, soy capitalista”.

¿”Gallardo o Banchi? En Argentina siempre juzgan a las personas dependiendo lo que ganan. Gallardo ganó todo a nivel clubes de la región, la Libertadores. Bianchi ganó todo también pero el plus es que salió campeón de la Intercontinental con Vélez, cuando le ganamos al poderoso Milan, y también lo hizo con Boca contra el Real Madrid”.

“Nunca descartó nada en la vida, pero ser DT de Vélez no lo creo, sería muy difícil. Estoy más cerca de meterme en la política para ser presidente de mi país que para presidente de Vélez”.

SEGUÍ LEYENDO:

Nuevo escándalo entre Neymar y Maluma: el video que habría provocado el cierre del Instagram del cantante

Oscar Ruggeri criticó a Juan Grabois: “Yo tengo una camioneta, me rompí 20 años jugando al fútbol, ¿cuál es tu problema?”

Ronald Koeman anticipó quiénes son los jugadores que cumplieron un ciclo en el Barcelona: el video que lo expone

Sebastián Méndez dio detalles de la intimidad de Maradona en Gimnasia y contó cuál es su frase de cabecera