Sebastián Méndez dio detalles de la intimidad de Maradona en Gimnasia y contó cuál es su frase de cabecera

Gallego Méndez cuenta intimidad de Diego Maradona en Gimnasia

“Diego llega a entrenar y dice ‘sentí el olor a pasto que hay, vamos a entrenar bien, es hermoso esto’. Escuchar esa frase te lleva otra vez al amateurismo”. Sebastián Méndez, uno de los ayudantes de campo de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata, resumió con esa frase la sensación que le provocó al Diez dirigir en el fútbol argentino.

“Es un ícono mundial. Trabajar todos los días con él es simple y da gusto, los que estamos ahí lo adoramos. Es muy generoso, didáctico y cercano con los jugadores. Siempre les digo a los chicos que a mí me hubiese encantado que me dirija. Él estuvo en lo más alto, nos llevó a ser campeones con Argentina, hizo mucho por la Selección y por el fútbol argentino”, detalló en diálogo con Líbero por TyC Sports.

El Gallego reveló intimidades del trabajo de Pelusa en el Lobo y reconoció que en todo momento se aprende con él: “Siempre escucha y está atento a todo lo que le recomendamos y luego toma las decisiones. Lamentablemente nos cortó la pandemia, pero con él se aprende un montón y se disfruta”. Y agregó: “Diego hace campo siempre. Venía con la rodilla rota a los entrenamientos pero no faltaba. Y si no podía venir era porque no podía caminar”.

Diego Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (FotoBaires)

Méndez destacó la gran ayuda que les brinda a los futbolistas, desde la motivación y la experiencia en los remates de media distancia. “Cuando están pateando le corrige la posición del cuerpo, le dice que se tomen algunos segundos más para que lleguen bien. Está en todos esos detalles y los jugadores lo toman con humildad”, contó.

Para terminar, el ex entrenador de San Lorenzo, Banfield y Godoy Cruz, entre otros, recordó el día que conoció a Jürgen Klopp, el técnico alemán multicampeón con el Borussia Dortmund y Liverpool de Inglaterra. “Fue en 2013, había dirigido a San Lorenzo y Banfield y me faltaba algo para convertirme en entrenador. Venía siguiendo al Dortmund de Klopp y me gustaba la manera de atacar, era un equipo sin muchas figuras pero el fútbol alemán trae una forma y manera de trabajar que a mí me gusta”, comenzó.

“Charlamos con Klopp y fue muy fructífero. Tiene todo, es completo y por eso es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es súper cercano al jugador y está en todos los detalles. Es muy generoso, siempre está de buen humor, tiene buena energía y los entrenamientos son extremadamente intensos. Practicaban el tiempo que está la pelota en juego (56 minutos, aproximadamente) con una intensidad suprema”, concluyó.

En lo estrictamente futbolístico, Maradona puede celebrar porque en las últimas horas se confirmó la continuidad de Jorge Broun. El arquero de Gimnasia elegido por el entrenador Diego Maradona para ser titular del equipo renovó su contrato por un año más, con vigencia hasta junio de 2021. Broun, de 34 años, selló el nuevo vínculo y en las próximas horas se sumará a la pretemporada que realizan sus compañeros en el predio deportivo de Estancia Chica, según informó la página oficial del club.

De esta manera, el Lobo y Maradona se aseguran la continuidad del arquero oriundo de Rosario, quien desde su llegada demostró seguridad, personalidad y carácter para defender los tres palos triperos, con Paolo Goltz, Harrinson Mancilla y Lucas Barrios como pilares en el once inicial. Fatura Broun se incorporó a Gimnasia en enero pasado, con un contrato a préstamo de 18 meses, con una cláusula de salida fijada para el 30 de junio que incluía renegociar el contrato. Al no llegar a un acuerdo con la dirigencia del club platense para esa fecha, había iniciado conversaciones con Rosario Central, que no prosperaron. Finalmente, el arquero que disputó ocho encuentros entre enero y marzo pasados, tras una nueva propuesta presentada por la dirigencia de Gimnasia decidió bajar sus pretensiones iniciales y continuar en el Lobo.

Por otra parte, el plantel albiazul continúa con el trabajo de preparación en el predio de Estancia Chica, con miras a un regreso que de momento todavía no tiene fecha definida. Los futbolistas del Lobo platense, bajo estrictos protocolos sanitarios, desarrollan su actividad en dos turnos de trabajo, uno a las 9 y el otro a las 11, y en cinco grupos de jugadores. El plantel está entrenando con 26 futbolistas, aunque pronto deberá sumarse Víctor Ayala, quien trabaja en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, autorizado por Gimnasia.

