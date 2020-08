“No tuve códigos”: el mea culpa de Ruggeri luego de una de sus críticas más despiadadas a Piqué

Pedido de disculpas de Ruggeri a Piqué





“Es medio pelo”, había dicho Oscar Ruggeri cuando le pidieron un breve análisis sobre las impresiones que le deja Gerard Piqué en el Barcelona. El diálogo entre el Cabezón y Sebastián Vignolo, en el programa televisivo 90 Minutos, estaba emparentado al mal estado de los terrenos de juego durante la época en que el ex San Lorenzo era jugador. Cuando el Pollo le dijo si hubiese podido salir jugando como el catalán en “canchas buenas”, el ex central de la Selección explotó: “Podríamos haber intentado otras cosas... ¿Qué tiene que ver Piqué? Si es medio pelo también, como yo, como varios. Dejense de joder. Lo que pasa es que Piqué es fachero, está con la cantante ”...

Las palabras del mediático personaje que consiguió el título Mundial en México y levantó dos veces la Copa América atravesaron las fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral internacional.

En las últimas horas, el conductor volvió a tratar el tema con sus compañeros de Fox Sports, pero en esa ocasión Ruggeri se mostró más cauto. “Le pido mil disculpas, porque yo nunca metí el tema de la familia. Siempre es entre los jugadores, creo que me equivoqué y por eso pido disculpas”, deslizó.

“Tiene una onda bárbara porque es pintón, está con Shakira, y todas esas cosas que tiene todo el agregado. Si Piqué jugara en el Valencia, ni lo conocen”, había sido otro de los dardos hacia el central del Barcelona.

En cambio, cuando Vignolo le consultó sobre la terminante frase referida al “medio pelo”, el Cabezón reconoció que hubo maldad por parte de los periodistas: “Dije que era como yo, y eso no lo pusieron. Son malos. De todas maneras, como los dos jugamos en nuestras selecciones y fuimos campeones del mundo no podemos decir que somos medio pelo. Somos buenos centrales”.

“ Tengo que volver para atrás, por una razón lógica. Cuando mencioné a la familia, no tuve códigos ”, concluyó Ruggeri.

Las duras críticas llamaron la atención en España y los principales portales deportivos de Europa levantaron sus declaraciones. “¿El mayor palo que le dieron nunca a Piqué?”, se preguntó el periódico madridista AS, que publicó estas palabras de Ruggeri al igual que Mundo Deportivo, Sport y Marca. “Piqué y Puyol únicos centrales titulares en una final de Mundial con España. ¡Y los dos solteros!”, disparó uno de los usuarios que comentó la noticia en esos portales.

Más allá de la crítica al hombre que lleva liderando la defensa del Blaugrana más de una década, también generó debate que el Cabezón –ex futbolista del Real Madrid– elogió como contrapartida a Sergio Ramos.

Además, en el cierre del segmento, Vignolo le remarcó una de las respuestas de los fanáticos del Culé, quien tildó de borracho al ex defensor. “¿Qué? ¿Está loco? Si nunca me mamé. Más allá de alguna copa de vino, nunca me emborraché”, concluyó.

