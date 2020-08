La feroz crítica de Oscar Ruggeri a Gerard Piqué que despertó la polémica en España

La crítica de Ruggeri a Piqué

Oscar Ruggeri tiene una lengua filosa que lo transformó en uno de los comentaristas más polémicos de la televisión argentina. El defensor campeón del mundo con Argentina en 1986 no se guarda nada y genera amores y odios. Su tajante definición sobre Gerard Piqué de las últimas horas lo transformó en noticia en todos los medios españoles: “Es medio pelo”.

El diálogo entre el Cabezón y Sebastián Vignolo, el conductor del ciclo 90 Minutos, estaba emparentado al mal estado de los terrenos de juego durante la época en que Ruggeri era jugador. Cuando el Pollo le dijo si hubiese podido salir jugando como Piqué en “canchas buenas”, el ex defensor explotó: “Podríamos haber intentado otras cosas... ¿Qué tiene que ver Piqué? Si Piqué es medio pelo también, como yo, como varios. Dejense de joder. Lo que pasa es que Piqué es fachero, está con la cantante”.

Rápidamente sus compañeros remarcaron el tenor de sus críticas contra el marcador central que alzó más de 35 títulos a lo largo de su carrera entre el Manchester United, Barcelona y la selección española –incluida la Copa del Mundo 2010–, pero Ruggeri insistió: “Tiene una onda bárbara porque es pintón, está con Shakira, todas esas cosas que tiene todo el agregado, si Piqué juega en el Valencia ni lo conocés vos”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en España y los principales portales deportivos de ese país levantaron sus declaraciones. “¿El mayor palo que le dieron nunca a Piqué?”, se preguntó el periódico madridista AS, que publicó estas palabras de Ruggeri al igual que Mundo Deportivo, Sport y Marca. “Piqué y Puyol únicos centrales titulares en una final de Mundial con España. ¡Y los dos solteros!”, disparó uno de los usuarios que comentó la noticia en esos portales.

Ruggeri aseguró que Sergio Ramos es el mejor defensor de la actualidad (Foto: Reuters)

Más allá de la crítica al hombre que lleva liderando la defensa del Blaugrana más de una década, también generó debate que el Cabezón –ex futbolista del Real Madrid– elogió como contrapartida a Sergio Ramos: “Piqué es como yo, somos normalitos, ahí. Buenos defensores... Ya está. Tampoco allá arriba. Para mí, el mejor es Sergio Ramos, lejos. Para mí es el mejor central de los que están hoy en el fútbol del mundo”.

“Piqué es el mejor central del mundo. Sergio Ramos es buenísimo, pero sólo puede jugar en el Madrid por la permisividad arbitral. En otro equipo, rendiría al 60%”, analizó uno de los seguidores que más midió sus palabras a la hora de defender o atacar las definiciones del actual comentarista de Fox Sports.

Los compañeros de Ruggeri le recordaron que Piqué fue campeón del mundo con España, una situación que el hombre que vistió las camisetas de River y Boca siempre pondera entre sus colegas futbolista: “Sí, pero estás hablando que Piqué sale jugando todas, ¡qué sale jugando todas! Sale jugando porque el Barcelona agarra la pelota. Piqué es como yo y estos lo meten allá arriba. Juega en el Barcelona, agarra la pelota, no los presionan. Al Barcelona no lo van a presionar salvo los equipos grandes”.

Ruggeri insistió con que “es buen defensor y listo” y también habló sobre el costado empresarial de Piqué, algo que sus compañeros de programa elogiaban: “¿Vos sabés lo preocupado que estoy yo? No sabés lo preocupado que estoy yo. Digo Piqué está haciendo todo esto y yo acá sentado que no me dejan salir en la provincia, y Piqué esta haciendo negocios. Estoy que no puedo dormir a la noche”.

En el cierre del tema, le recordaron que el futbolista de 33 años va también al entrenamiento y a los partidos en bicicleta, intentando hacer enfurecer más a Ruggeri. “Acá querés llegar en bicicleta al entrenamiento y llegás así, en el aire”, se defendió.

Gerard Piqué a bordo de una bicicleta eléctrica

