El verdugo de Boca que declaró que quiere volver a River

Leonardo Pisculichi reconoció su deseo de volver a River Plate

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate está cargado de éxitos, no solo por los once títulos que ya lleva conseguidos, sino también por la calidad de jugadores que el DT consiguió potenciar y así sacar lo mejor de ellos en su paso por el Millonario. De esta manera, uno de los jugadores clave de los primeros años del Muñeco al frente del equipo reconoció sus deseos de volver a vestir la camiseta de La Banda antes de retirarse.

Se trata de Leonardo Pisculichi, una de las figuras excluyentes del equipo entre 2014 y 2016 y con la que alzó cuatro copas internacionales (entre ellas, la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015). “Sería un sueño volver. Sé que es un momento difícil y no está en mis manos, y lo entiendo perfectamente. Hay que volver a renovarse, tener buenos jugadores. A River le está yendo bien. Marcelo Gallardo tiene una capacidad enorme de reinventarse en cada campeonato, y se hace mas dificil”, reconoció el atacante de 36 años en diálogo con la cuenta de Instagram Desde la Cuna Tandil.

Piscu admitió que es difícil que eso suceda debido a su contrato con el Burgos de España y que no es el mejor momento de su carrera para volver (NA)

El paso del zurdo formado en Argentinos Juniors por la institución de Núñez es recordada con gran cariño por los hinchas ya que fue vital para la obtención de los certámenes mencionados, sumado al histórico gol que le convirtió a Boca en el cruce de semifinales de la Sudamericana que significó la eliminación del clásico rival y el inicio de una hegemonía sobre el Xeneize en competencias mano a mano que ya lleva cinco triunfos seguidos.

Es así que estas declaraciones ilusionaron al público del Monumental, aunque Piscu es consciente de que no depende solo de él. “No puedo prometer nada, porque no lo sé. Tengo un año más en el Burgos. Tengo una edad que ya estoy grande. Aunque quisiera, no es el mejor momento para volver. Aunque mi sueño sea volver, nadie me propuso nada. Tengo en claro que yo ya tuve mi momento en River, y gracias a dios y nos fue muy bien como equipo y dejamos una gran huella”, señaló.

Desde que dejó River, el atacante pasó por el Vitoria de Brasil, volvió al Bicho de La Paternal y actualmente juega en el Burgos, de la Segunda División B de España (la tercera categoría) y propiedad del ex dirigente del Millo, Antonio Caselli. Ahí, Pisculichi se volvió a encontrar con un viejo conocido como Marcelo Barovero y admitió que sigue en contacto con varios ex compañeros. “Me sigo hablando con Leonardo Ponzio, Gabriel Mercado, Leonel Vangioni, y con Jonatan Maidana. Siempre que hablamos decimos de juntarnos a jugar en algún equipo de nuevo, y ahora por suerte me puedo reencontrar con ‘Chelo’ en Burgos. Es muy confortable tenerlo como compañero de nuevo y sé lo que puede rendir”, comentó.

Además, el volante creativo no quiso dejar de destacar el trabajo del Muñeco al frente del plantel y se deshizo en elogios para con el estratega. “Tiene mucho ojo a la hora de entender y formar un grupo, y después trasladar todo eso al campo de juego, que es lo mas difícil. Porque no es solo llevarse bien fuera de la cancha. Si no nos llevábamos bien dentro del campo, todo quedaba en la nada. Los grupos que armó Marcelo fueron increíbles y quedaron demostrados en el campo”, concluyó.

