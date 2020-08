Bragarnik reconoció el interés de Independiente por Marcone: “Pusineri lo llamó”

Bragarnik reconoció el interés de Independiente por Iván Marcone

Con la ilusión de que se apruebe cuanto antes el protocolo para poder volver a los entrenamientos de manera presencial y así comenzar con la puesta a punto para la próxima temporada, los clubes argentinos ya comenzaron a activar este mercado de pases para reforzar sus planteles de cara a la competencia. Y una de las novelas parece ser la que protagonizan Boca e Independiente alrededor del pase de Iván Marcone.

Lo que empezó con un rumor, este sábado por la noche tuvo su confirmación ya que Cristian Bragarnik, el representante del volante, reconoció el interés de Rojo por su jugador y hasta confirmó que hubo un contacto telefónico. “Es cierto que Pusineri lo llamó para preguntarle por su situación como pasa normalmente y porque tienen a alguien en común cómo Villavicencio, posterior a eso no pasó nada”, señaló el empresario en diálogo con el programa radial Mundo Ascenso, de Radio La Red.

Sumergido en una crisis económica importante que lo dejaría inhabilitado a invertir mucho dinero en traer jugadores, trascendió que el cuadro de Avellaneda habría propuesto un trueque por la ficha del futbolista de 30 años. Fue así que sonaron los nombres de Silvio Romero, Cecilio Domínguez y Juan Sánchez Miño, tres que –en principio- no seguirían Los Diablos. “Hasta ahora no quise hablar, pero no tengo problema en comentarlo. Si pasó eso del canje fue privado entre los clubes. A mí no me llamaron de Independiente ni de Boca. Algo debe haber, no soy necio, si se rumorea es porque algo hay”, explicó Bragarnik.

Bragarnik afirmó que Pusineri llamó al jugador pero que ninguno de los dos clubes se comunicó con él de forma oficial (Matias Baglietto)

Además, el manager reiteró el deseo del Gordo por vestir la camiseta del Rey de Copas y su cariño por la institución, algo que ya se sabía: “Anterior a Boca, Iván siempre trató de jugar en Independiente porque es hincha y eso se sabe públicamente. Hubo cuatro mercados en los que estuvo a punto de ir y no se dio. A partir de que se frustró, me pidió que si hay algo concreto, lo veremos, no se quiere ilusionar”.

Más allá de todo lo que se habló acerca de que los caminos de Marcone e Independiente se crucen, Bragarnik dejó en claro que el jugador pertenece a Boca (tiene vínculo hasta junio de 2023) y que su cabeza está puesta en los objetivos del elenco de la Ribera. “Iván me llamo y me dijo ‘hoy tengo contrato con Boca, me debo a Boca y si realmente hay algo, vemos. Hoy me dedico a meterle acá”, concluyó.

