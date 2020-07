Boca avanza por Silvio Romero: la propuesta contractual y los jugadores que podrían entrar en la negociación con Independiente

Foto de archivo de Silvio Romero celebrando un gol con Independiente ante River en el Monumental (REUTERS/Marcos Brindicci)

Silvio Romero se encuentra bajo la órbita de River y de Boca. El interés de Marcelo Gallardo fue eclipsado en las últimas semana por el ofrecimiento de la entidad que comanda Miguel Ángel Russo. El futbolista que acaba de cumplir 32 años se encuentra en conflicto con Independiente, por tal motivo ya tendría la decisión tomada de abandonar el club de Avellaneda.

“Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que preferiría tal o cual cosa, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar, siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente. No es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano”, declaró días atrás el cordobés que remarcó su deseo de deseo de permanecer en Argentina por cuestiones personales.

Así fue cómo surgió el interés de Marcelo Gallardo, quien lo tendría en cuenta para cubrir la baja de Nacho Scocco en la delantera. Un monto adeudado de Independiente a River por el pase del defensor Alexander Barboza sería una forma de acordar la salida del ex Instituto de Córdoba y Lanús. Ante estos rumores, Romero reconoció: “Lo escucharía (por Gallardo), como a todos. Hoy sigo teniendo contrato con el club. Si no se llega a un acuerdo que estemos todos conformes, yo sigo entrenando y sigo jugando”.

Sin embargo, en las últimas horas la situación de Silvio Romero con Independiente se agravó y no solo por la millonaria deuda que el club mantiene con él sino también por sus últimas declaraciones. “Para traerme a mí, un representante tuvo que meter a otro jugador”, denunció, entre otros temas, y en el Rojo habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Silvio Romero está en conflicto con Independiente y pretende ser transferido (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Al tanto de esto, Boca avanzó e hizo una propuesta contractual que en Independiente están analizando. Una de las opciones que maneja el Xeneize es que Romero arregle su salida del Rojo y luego acordar un contrato directamente con él. La cláusula de rescisión del futbolista es de 1.400.000 de dólares, además que debería resignar gran parte de la deuda que tienen con él.

También existe un plan B para el Xeneize y es que algunos futbolistas que pretende Independiente entren en la negociación. Estos podrían ser Jan Hurtado, Franco Soldano (con quien en las próximas horas se definirá si renuevan el préstamo por otro año con un valor de 300 mil euros), o Gonzalo Maroni. Vale recordar que Marcelo Weigandt fue sondeado en el mercado de pases pasado.

Algunos rumores en las últimas horas dieron cuenta de un llamado de Lucas Pusineri, DT del Rojo, para tentarlo con sumarlo al cuadro de Avellaneda. El mediocampista es confeso hincha de Independiente, pero difícilmente Boca acepte transferirlo ya que es tenido muy en cuenta por Miguel Ángel Russo.

Volviendo al tema Silvio Romero hay que recordar que había sido obsesión de Guillermo Barros Schelotto cuando el Mellizo dirigió a Boca, pero las tratativas con América de México no llegaron a buen puerto. Además, el cordobés tiene una estrecha relación con Ramón Ábila, quien fue su compañero en sus inicios en Instituto.

También vale destacar que en Boca volvieron de sus préstamos Mateo Retegui y Walter Bou, dos alternativas de las que el entrenador xeneize dispondrá en el ataque junto a Wanchope Ábila. Cuando se reanuden los entrenamientos en las instalaciones de la institución, Russo evaluará y levantará o bajará el pulgar a cada uno de ellos. Boca pretende tener delineado su plantel antes de fin de mes y es por eso que de un momento a otro Romero puede llegar a convertirse en opción.

