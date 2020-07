“Me voy a retirar, el fútbol no es para mí”: la revelación sobre el día más duro en la vida de Borré

Rafael Santos Borré tuvo la idea de retirarse a inicios de 2017 (Grosby)

Rafael Santos Borré hoy atraviesa un presente inmejorable, al ser el máximo goleador en lo que va de la temporada en el fútbol argentino. Su buen nivel le permitió ser convocado a la selección colombiana y estar en el radar de varios equipos de Europa.

En River encontró su lugar. Sin embargo, a inicios del 2017 el delantero vivió uno de los días más duros de su vida futbolística y se le cruzó por la cabeza regresar a su país y abandonar el deporte que tanto ama. Así lo reconoció Anica Caicedo, la pareja del atacante, en diálogo con Todxs Jugamos.

“Venía de ser ídolo en Deportivo Cali, la gente lo amaba y respetaba, pero llegamos a España (fue comprado por Atlético de Madrid, club que aún tiene el cincuenta por ciento de su ficha) y era un cero a la izquierda. Pasó a Villarreal con ganas de jugar y le costó muchísimo. No lo ponían ni lo tenían en cuenta. En enero, a mitad de temporada, me dijo que se iba a retirar del fútbol”, develó la periodista deportiva.

Rafael Santos Borré nunca pudo encontrar su lugar en Villarreal (Shuterstock)

En su corto paso por España, Borré no llegó a debutar de manera oficial en el Colchonero y en el Submarino Amarillo disputó 30 partidos, en los que marcó cuatro tantos (dos por La Liga y dos en Europa League) y dos asistencias.

“Él me decía que quería volver a Colombia y ponerse a estudiar, que el fútbol no era para él. Verlo a él quebrado para mí fue chocante, llorando me dijo que quería retirarse”, recalcó la mujer que fue clave para que no tirara la toalla y buscara revancha en otro lugar.

En agosto, el panorama comenzó a cambiar por completo para el delantero. Tras unos meses de adaptación, el colombiano se transformó en una pieza clave de River y se ganó la confianza de Marcelo Gallardo.”Encontró un lugar donde pudo demostrar lo que tiene y mejorar sus falencias. No puedo decir si es su lugar en el mundo, porque tiene mucha carrera por delante”.

Otro tema que ahondó durante la entrevista fue el futuro del atacante, quien en las últimas semanas sonó para reforzar a varias instituciones del Viejo Continente. “El está muy feliz, si va a seguir o no, lo va a decidir con sus representantes. Los dos estamos felices en Buenos Aires, es una de las experiencias más lindas que hemos vivido. Rafa ha madurado mucho en este tiempo y River tiene mucho que ver”, explicó.

Por último, se refirió a lo sucedido en las dos finales de Copa Libertadores que disputó con la camiseta millonaria. “Hoy sigo pensando que la jugada que lo deja afuera de la final de Madrid no era para tarjeta. El día de la revancha en el Monumental (finalmente se suspendió) me llamó llorando diciéndome que no podía creer que se iba a perder ese partido”, comentó. Con respecto a la derrota con Flamengo, expresó: “Jugó uno de los mejores partidos, pero la acumulación de partidos le terminó pasando factura. Con un dolor muscular que lo asustó de lesionarse, termina siendo cambiado. Siempre me dice que se hubiese quedado con dolor y nadie sabe si eso hubiera cambiado las cosas”.

