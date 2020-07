Mauricio Isla explicó por qué demora su respuesta a Boca y reveló qué le preguntó a Riquelme

Desde hace semanas el Consejo de Fútbol de Boca le presentó una oferta formal a Mauricio Isla para que se convierta en refuerzo para el plantle de Miguel Ángel Russo. Sin embargo el chileno estira la respuesta porque especula con algunas posibilidades que puedan surgirle en Europa, donde están finalizando algunas temporadas y recién se iniciará el mercado.

En la Ribera necesitan una definición y el trasandino dialogó con el programa radial de su país Deportes en Agricultura y aclaró varias cuestiones. “Tuve 3 ó 4 conversaciones con Román (Riquelme), el resto loe stá viendo mi representante. Ellos quieren que yo vaya y no pasa por un tema de dinero. Uno tiene familia y una hija pequeña. Mi mujer tuvo 30 horas de viaje a Turquía y mi hija la pasó muy mal con una mascarilla puesta todo el tiempo. Tengo que conversar con mi mujer, llevo 13 años jugando en Europa y uno tiene que estar preparado para donde va a estar”, explicó el lateral-volante que se encuentra de vacaciones en España, de donde es oriunda su esposa.

“Si voy a Boca es para estar al 100%, no para estar cinco meses y volver a Europa. Claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Boca está al punto del Real Madrid, Barcelona y Juventus porque siempre ha tenido todo. Pero hay que hablarlo con calma”, añadió el jugador de 32 años.

Isla admitió que los contactos con Riquelme, que se registran desde enero, suman a la cuestión. Y también reveló qué pregunta le hizo al responsable del Consejo de Fútbol xeneize: “Boca tiene jugadores muy buenos de lateral, que a mí me sorprendieron. A Román le pregunté cuál era la necesidad de que yo vaya. Estoy contento de que me haya llamado y todo. Él me dijo que me ha visto jugar en la selección chilena y quiere un jugador de mi trayectoria”.

Isla es el refuerzo que desea Juan Román Riquelme para Boca (Foto: Ben Queenborough/BPI/Shutterstock)

Existe un análisis completo de la situación antes de definir su nuevo equipo. El chileno quedó libre del Fenerbahçe turco y ahora baraja varias alternativas. “Boca es un equipo grande pero lo tengo que pensar muy bien porque soy un futbolista que no jugó ni vivió nunca en Sudamérica. A Chile voy con la Selección o de vacaciones. Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda por su hincha, su institución... pero hay cosas que se tienen que conversar”, insistió. Y remarcó que lo económico no es el inconveniente sino la familia y su seguridad.

El ex Juventus y Olympique de Marsella admitió que varios clubes europeos están conversando con su representante y mencionó que "esto recién empieza", pero para Boca los tiempos son otros y necesitan resolver su llegada cuanto antes por la inminente vuelta a los entrenamientos y disputa de la Copa Libertadores, en principio, pactada para septiembre.

“Aún no sé cuándo se juega la Libertadores y el campeonato, algunos dicen que las fronteras están cerradas, entonces ellos también tienen problemas. Para ir, uno tiene que estar seguro”, aclaró finalmente el Huaso, que agradeció los mensajes de apoyo que tuvo por parte de fanáticos argentinos en las últimas semanas.

Mauricio Isla se entrena de forma particular en España, donde disfruta de sus vacaciones con su esposa e hija

ESPAÑA, LA “U” CATÓLICA O EL LEEDS DE BIELSA, ALTERNATIVAS

· "¿Si me quiere el Valencia? No lo sé. Hablé con mi representante y dice que, como están las cosas, uno tiene que estar tranquilo. Recién se terminó la liga, aún queda la Champions League y hay equipos decidiendo si cambian de entrenador. Es muy pronto para decidir si un equipo me quiere. Yo le digo a mi representante que me avise cuando hay algo oficial"

· "Está el caso de ir a Chile, a la Universidad Católica. Este tema de ser hincha de un equipo y que a uno le gustaría está, pero uno tiene que pensar en cuidar a la familia y lo que estamos viviendo todos. Chile está difícil aunque en Europa también la pasamos mal y estuvimos encerrados 4 ó 5 meses"

· "¿El Betis de Pellegrini? Tiene una trayectoria tremenda en España e Inglaterra. Ha formado y estado en equipos muy buenos como el Real Madrid. Acá lo quieren y respetan mucho. No hablé con él, lo verá mi representante y si sale algo me comentará. Si él quiere que vaya al Betis sería una linda oportunidad, el fútbol español es uno de los mejores"

· “Con Bielsa viví muchos años pero 10 días con la selección o algunos más durante un mundial. Es el mejor entrenador que he tenido por lo que ha entregado y lo que enseña. Me pone contento que haya subido a la Premier League. Me gustaría volver a ser dirigido por él, claro. Y no porque subió a la Premier, si estuviera en un equipo de segunda o tercera también. Es por el trabajo, su seriedad, lo que te entrega y lo que puede lograr con un futbolista al mantenerlo al 100% en un año. ¿Si volví a hablar con él? Por algo le dicen Loco. No sabés si te va a responder o no. Años atrás jugue contra él en un Marsella-Juventus y ahí lo fui a saludar, pero después tú sabes que el profe es así, un día se ríe y un día no. Hay que tener cuidado, ja”

