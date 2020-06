El duro contragolpe de Bermúdez a Tevez en medio de la negociación de su continuidad en Boca

Tras haberse consagrado como campeón de la última Superliga y luego suspender sus actividades debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus, todo indicaba que las únicas preocupaciones inmediatas de Boca Juniors serían el mercado de pases y cómo reforzar el plantel de Miguel Ángel Russo para ir en busca de la séptima Copa Libertadores. Sin embargo, en los últimos días se desató una interna en la institución alrededor de la renovación del contratos de Carlos Tevez.

Primero fueron las declaraciones por parte de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini -integrantes del Consejo de fútbol del club- las que encendieron la mecha en el Xeneize, apuntando contra el Apache y deslizando que antes de la llegada de la nueva comisión era un “ex jugador”. Sutilmente, Carlitos salió a responder confirmando la prolongación de su contrato sólo por seis meses y asegurando que su sueldo iba a ser donado a una ONG. Sin embargo, al final de su discurso, el delantero cerró con una frase que volvió a sacudir los pasillos de la Bombonera: “Tal vez me tiro para ser presidente…”.

De esta manera, el Patrón volvió a contraatacar pero de manera directa y sin tapujos. “Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, escribió en una publicación de su cuenta de Twitter en la que compartió una nota del medio Expediente Político, en la que se habla de las intenciones detrás de las palabras de Tévez y de su vínculo con Daniel Angelici, ex directivo y principal rival político de la actual gerencia del elenco de la Ribera.

En la publicación del medio antes mencionado, se manifiesta que el jugador de 36 años planea tirarse a la presidencia en las próximas elecciones, de la mano de su amigo y asesor Angelici, y hasta se lo vincula con la causa que investiga su participación en una sociedad con el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri en inversiones en parques eólicos.

Desde su último regreso al cuadro azul y oro, en enero de 2018 cuando recaló en condición de libre desde el Shanghai Shenhua de China, Tevez mostró siempre su respaldo a la anterior comisión directiva y hasta se dudó sobre su continuidad en Boca cuando Jorge Ameal ganó las elecciones. Finalmente, y con una charla con Juan Román Riquelme de por medio, el ’10′ se quedó en la institución y fue determinante en la conquista del certamen local.

Durante la semana en la que se iban a desarrollar las negociaciones por su renovación de contrato, primero fue Bermúdez el que salió a hablar del tema y dijo: “Cuando asumimos Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”. Y luego destacó el trabajo de la actual gestión para recuperar el mejor nivel del delantero. “Hoy merece que le renovemos por un año más con el mejor contrato que le puede hacer la institución”, concluyó.

Pero desde el entorno del Apache aquellas declaraciones no fueron tomadas de la mejor manera. Fue así que, unos días después, el propio futbolista habló al respecto. “Voy a seguir en Boca, obvio. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Con la pandemia no se sabe qué pasará con la Copa pero quiero jugarla. Acepté la propuesta sin ningún problema, hicimos algunos cambios y mi representante envió la contraoferta. Dejaremos estipulado en el contrato dónde va a ir, no quiero ver nada de plata. Que directamente vaya a una entidad benéfica”, anunció sobre su contrato y aclaró que el mismo iba a ser hasta diciembre de este año, al mismo tiempo que dejó en claro que le molestó la acusación sobre su estado futbolístico y lo tildó como “una falta de respeto”.

La contraoferta no cayó bien en las oficinas dirigenciales ya que desde su parte esperaban que el vínculo sea de un año más, sumada a los punsantes testimonios del nacido en Fuerte Apache. Lo que derivó en la reacción del Patrón, echándole más leña al fuego cuando aún no se selló la firma del Apache. Restará ver si desde el lado de Carlitos deciden ponerle fin a esta polémica o si la novela seguirá al rededor de la continuidad del ídolo boquense.

