Bermúdez: “Cuando asumimos en Boca Carlos Tevez era un ex jugador”

Bermúdez se refirió a la continuidad de Tevez en Boca (AP)

Una de las voces más escuchadas del Consejo de Fútbol es la de Jorge Bermúdez, que hace algunas horas había hecho hincapié en las declaraciones de Marcelo Gallardo en torno al regreso del fútbol local. Ahora se centró en el presente de Boca y, fundamentalmente, se fijó en la renovación del contrato de Carlos Tevez, con frases contundentes.

“Cuando asumimos Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”, fue la apreciación del Patrón en diálogo con TyC Sports. Además, mencionó la única charla que tuvieron Riquelme y Tevez en enero, cuando el vicepresidente le transmitió su confianza para rendir como lo hizo en 2020.

A su vez Bermúdez reconoció las cualidades del Apache: “Cuando uno tiene un jugador como Tevez con las condiciones futbolísticas y le logra sacar el amor propio y que vuelva a disfrutar puede vivir lo que vivió con nosotros. Técnicamente es un jugador distinto, con la madurez no se pierde la sensibilidad”. A siete días de que venza su contrato con la institución se mostró optimista: “Hoy merece que le renovemos por un año más con el mejor contrato que le puede hacer la institución”.

Claro que la crisis económica que afrontan los clubes por la pandemia del coronavirus y el hecho de que la flamante CD azul y oro se encontrara con números por debajo de lo esperado cuando tomaron las riendas lleva a una modificación (reducción) en el salario de Tevez.

“¿Si sigue? La decision la tiene que tomar Carlos ahora. No me parece que sea que rebajamos salarios, Boca está en Argentina, le está ofreciendo el contrato más alto, un contrato muy importante y lo ofrecemos con la total seguridad y seriedad para poder cumplirlo”, sentenció.

El Patrón Bermúdez integra el Consejo de Fútbol de Boca junto a Riquelme, Delgado y Cascini (Foto Baires)

MAURO ZÁRATE

· "Hacemos lo posible para que continúe cada jugador del plantel campeón y hay varios en tratativas. Ojalá lo podamos conseguir pero en el contexto de la normalidad, transparencia y cumplir lo que se firma. Nadie trabaja por intereses propios sino para el club"

· "Queremos que los jugadores que estén participen con gusto de una institución que les cumple y dice la verdad. Se hizo la propuesta de renovación a los jugadores que la están esperando y esperemos se acuerde su continuidad"

· "Nos encantaría disfrutarlo a Mauro como el gran jugador que es, por eso apostamos a que se quede con nosotros, renueve su contrato y demuestre en la cancha lo que realmente el hincha de Boca quiere ver de él"

FRANCO SOLDANO

· "Vamos a hacer todo el esfuerzo que la institución pueda hacer. Hay que hablar de un salario de un jugador que vino de Europa y es un gran esfuerzo. Boca está dándole la seguridad de lo que vale hacerse cargo de la continuidad pero, asumir costos que no pueda, es imposible. Se lo hemos dicho personalmente al jugador"

SEBASTIÁN VILLA

· "Somos totalmente respetuosos de la ley y normas. Lamentamos la situación que vive Sebastián y la señorita involucrada. Esperamos el dictamen legal de un juez para ver cómo será su situación"

· "Sebastián es y va a seguir siendo una de las figuras del equipo. Fue clave para el título y lo llamamos y estamos pendientes de él porque queremos que se sienta rodeado y apoyado"

MAURICIO ISLA

· “Qué lindo que lleguen jugadores de categoría de selección y haya competencia, eso es lo que necesita el club. Ojalá esta clase de jugadores se sume porque fortalecería mucho la intención que tenemos de competir al máximo en la Copa Libertadores”

