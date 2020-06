Carlos Tevez rompió el silencio, anunció que seguirá en Boca y donará todo su sueldo: “No quiero ver nada de plata”

Carlos Tevez es el actual capitán del plantel de Boca (Foto: Reuters)

Carlos Tevez, figura del equipo de Miguel Ángel Russo que obtuvo la última Superliga antes de que el fútbol se detuviera por la pandemia del coronavirus, habló públicamente tras la oferta que le presentó el Consejo integrado por Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez. Estos últimos dos habían hecho ruido en los últimos días al afirmar que el Apache era un “ex jugador” cuando tomaron las riendas de la institución a fines del año pasado.

En relación a su continuidad, advirtió que aceptará extender el vínculo por seis meses y que donará todo lo que cobre a alguna entidad sin fines de lucro: “Voy a seguir en Boca, obvio. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Esta pandemia hace que no se sabe qué va a pasar con la Libertadores. Si se va a jugar este año. Seguramente Adrián ya le mandó la oferta que ellos hicieron aceptando los términos con algunos cambios seguramente, pero aceptamos lo que ellos propusieron sin ningún problema. Dejaremos en el contrato dónde va a ir, no quiero ver nada de plata. Que directamente vaya donde la estamos destinando”. Entre risas, les pidió una ayuda a los periodistas: “Me van a tener que prestar para la nafta”.

“Con Román la última vez que hablé fue por un tema de los premios de los muchachos y después hablé con Jorge (Ameal). Jorge, Raúl (Cascini) y el Chelo (Delgado) son los que están en la negociación con Adrián (Ruocco). Jorge me preguntó si tenía que hablar conmigo y le dije que con mi representante”, aclaró en diálogo con Un buen momento por Radio La Red.

Tomando el guante de las declaraciones que sentenció el Patrón Bermúdez, quien lo tildó de “ex jugador”, el Apache aclaró: “Tengo el campo en Maipú y no escucho, no veo nada. Cuando me entreno es el único momento es cuando más o menos estoy con el teléfono. Obvio que me llegó. A uno le cuentan cómo fue y le molesta, pero uno se lo tiene que decir puertas adentro y queda puertas adentro. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato no lo podemos hacer público. Estaría bueno arreglar nuestros problemas del contrato puertas adentro. Igual mucho no tenemos que arreglar. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya y me parece que son válidas las dos”.

“No pasa nada. Uno entiende la situación, un montón de cosas. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero peleado con nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, obvio. Pero queda acá. Seguramente lo hablaremos en lo privado. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo que lo digan. Quedó ahí”, insistió.

“Recién terminamos de entrenar por Zoom. Me voy sintiendo bien físicamente. Es un entrenamiento fuerte, pero no hay nada parecido porque haces en el gimnasio, el que tiene espacio lo hace afuera, el que no lo tiene que hacer en una bici o en cinta el que tiene. Se va adaptando el entrenamiento a lo que pueden y a lo que tiene en la casa. El que tiene campo hace intermitente en el campo”, aclaró sobre su proceso de entrenamiento a la distancia.

Noticia en desarrollo...

