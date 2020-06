Sí, me gustaría. Puertas no cierro. Mientras me sienta cómodo jugando al fútbol y me pueda comprometer con las ideas de la gente con la que trabajo, será acá o donde sea. No lo tengo decidido. Hoy tengo trabajo acá y he jugado mucho tiempo en esta liga. Llevamos mucho tiempo en Estados Unidos con mi familia, pero eso no quiere decir que no pueda seguir en otro lugar.