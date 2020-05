Me gusta, pero no sé si militando para algún partido. No descarto nada. Hay cosas que me gustan de la política, y cosas que no. Ser fanático de un político me parece una estupidez muy grande. Mi padre ha sido peronista toda la vida, ha militado y participado en la política. Aprendí mucho de él, de cómo la gente de mi barrio lo quería y él trataba de ayudar a toda la gente con un comedor para 150 personas. Vi también cómo se frustraba. Me gusta la posibilidad de ayudar a la gente. Pero también hay muchos intereses, es un ambiente bastante sucio. Si algún día me toca, no lo descarto. Hoy no lo pienso, porque quiero seguir metido en el fútbol, que es lo que más me gusta.