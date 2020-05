El Tata reconoció que fue complicada la estadía en un plantel compuesto por personalidades muy fuertes que no se eran amigos entre sí. “Entré a un vestuario difícil, con gente que de repente no se decía ni buen día, y yo venía de Defensor que prácticamente jugaba con amigos. Llegar a un vestuario así no fue fácil”.