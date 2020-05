“Riquelme me llamó para ir a Boca. Tuve tres conversaciones por teléfono con él, no me llamó un representante ni nada. Suena el teléfono y dicen ‘Soy Román’, ‘¿Román?’, ‘Sí, Riquelme’. Plop”, reveló el chileno en una entrevista televisiva con un canal de su país. El líder de la directiva azul y oro fue contundente: “¿Te gustaría jugar en Boca?”. La respuesta de Isla fue positiva, aunque le aclaró que estaba enfocado en finalizar la temporada con el Fenerbahçe que, paradójicamente, está interesado en el chico Molina Lucero, quien analiza su futuro.