Además, si bien atraviesa un buen presente en el fútbol europeo, el Pipa no descartó su deseo de volver al club de la Ribera para retirarse. "Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos lo quilombos… El mundo Boca siempre me cayó muy bien. Hoy no es el momento de volver, pero sí lo quiero hacer, quiero retirarme con la camiseta de Boca”, confesó.