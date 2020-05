Al igual que en los estadios, en la Copa Imposible el público también tiene un rol fundamental. “En general a todos les gustó la idea. Después, algunos no estuvieron de acuerdo con la elección de los equipos o con el resultado de algún partido. Por ejemplo, tuvimos dos grandes reclamos: se quejaron porque pusimos al Boca del 2001 y no al del 2000. Por eso, ante el clamor popular, lo terminamos cambiando. El segundo fue que incluimos a Jordi Alba en el Barça del 2009 (al menos 23 personas nos señalaron que fichó para el equipo unos años después), pero está bueno que pase eso. Si no hubiese pasión, no sería fútbol”, sostuvo Nicolás, uno de los artífices del proyecto.