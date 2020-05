“En ese momento el Chapu era un rookie, era la primera temporada que jugaba en la NBA. En un momento determinado, no me acuerdo cuántos puntos hizo en unos pocos segundos y, por primera y única vez en la historia, escuché y vi que el estadio de Chicago la gente se parara y empezara a grita ‘No-ci-o-ni, No-ci-o-ni'. Lo digo y se me cierra la garganta. Yo me paré con los que estaban ahí y me caían las lágrimas por el cuello. Un estadio que vio jugar a Jordan y a Pippen y que nunca gritó así, porque acá no se acostumbra a hacer como en Argentina, no existe eso. Pero sí lo hicieron por el Chapu. Lo que quiero decir es que jugadores como el Chapu, con sus condiciones, posiblemente haya habido muchos, pero con su corazón no. El corazón del Chapu no existe”, relató Paenza del otro lado del teléfono, dándole un marco verídico a su afirmación.