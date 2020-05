Y no fue el único gesto de grandeza del uruguayo, ya que en esta oportunidad sorprendió en vivo y lo hizo hizo emocionar al propio Walter Montillo. “Para mí esto es un orgullo. Uno fue niño y me causó gracia la manera en que se expresaba Santino en el mensaje que me mandó. Lo que hice fue un mínimo detalle. Sigo esperando la ropa que me prometió”, bromeó Lucho. “Sí, claro, la vamos a mandar”, respondió la Ardilla.