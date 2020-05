A casi dos años de aquellas andanzas del campeón del mundo, el actual delantero del Cusco FC de Perú reveló las increíbles y desconocidas anécdotas que vivió junto a Diego en el país asiático. “La primera charla con Diego fue en el vestuario, vinieron el Negro Enrique y Luis Islas y me dicen que quería hablar conmigo. Me temblaba todo, ja. Entró al camarín y lo veo sentado ahí tomando mate. Se para, viene y me da un abrazo, me empezó a preguntar cómo estaba, con quién había ido y me dio la bienvenida. Yo me emocioné mucho, le di un abrazo fuerte y me quebré porque fue muy fuerte el impacto de verlo a Diego ahí. Me dijo ‘mirá, llegaste a un club que es lindo, importante, estamos segundos en el campeonato y faltan 15 partidos. Queremos ascender y te trajimos para que hagas goles. Podés ver que tengo 50 mil delanteros pero yo me quedé con vos por tus características’. Ahí se levanta, va a su armario y me trae una camiseta. Cuando la abre, decía ‘Carando’ y con la número '9′. Me dice ‘¿sabés lo que significa este número, no?’. Sí le digo...ja”, rememoró el jugador de 31 años sobre el primer encuentro que mantuvo frente al campeón del mundo de 1986, en diálogo con el medio Cultura del Gol.