“Nunca pensé que podría extrañar tanto el fútbol. Extraño jugar y entrenar. Necesito volver a jugar, ver a mis compañeros, pasar la pelota. Siento la necesidad de ponerme los botines, correr y meter goles. Todavía no sabemos cuándo podremos volver a jugar, no es como unas vacaciones. Entreno en casa pero no es lo mismo”, reconoció el delantero de la Juventus en un vivo que compartió junto a la cantante brasileña Anitta.