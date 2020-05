Así lo afirmó Anderson Plata, actual extremo de Deportes Tolima pero que enfrentó al elenco de Núñez en aquella edición del torneo más importante de Sudamerica con la camiseta del Cardenal. "Pinola, el de River, en la Libertadores me dejó los botine marcados. Fue un balón dividido al espacio, cuando voy corriendo se me tira en plancha, y me pisa arriba del tobillo. Ni fue por el balón, yo lo había tirado largo ya, fue por el tobillo. Yo seguí el partido así, pero no era el mismo”, expresó el atacante de 29 años sobre el duelo de ida que tuvieron ante River por la segunda fecha del Grupo D en el Monumental, en diálogo con el medio colombiano Ligados.