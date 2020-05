“'¿Qué responsabilidad tenés ahora? No nos cobraron cinco penales'. Me respondió que tenía que comprar un arquero. Justo Carrizo había tenido un mal partido", relató el Kaiser hace ya varios años. “Ahí me calenté mal. Con su experiencia me tendría que haber invitado un café el martes. No, él me provocó y le dije: 'por qué no te vas a la re puta que te parió. Sos Alí Babá y los 40 ladrones. Andate hijo de re mil puta’. Después la pasé horrendamente mal”.