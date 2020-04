Fue así que el Loco, de 46 años, relató sus primeras experiencias con el buzo de entrenador y cómo se adaptó. “En este último tiempo trabaje mucho la insatisfacción que me causaba ser en entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo: ‘Yo elegí esto y no le estoy encontrando la vuelta’. Empecé a competir con el jugador que fui y el dolor era tan grande cuando perdía que me empecé a echar la culpa. Culpa, culpa y culpa. No quería ser técnico de esta manera y tuve que hacer una terapia. Pensaba: ‘Si esto no lo voy a disfrutar, me dedico a otra cosa’”, se sinceró.