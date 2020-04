Habita el penal de Devoto desde el 29/11/18 cuando cayó detenido tras estar ocho meses prófugo acusado del asesinato de Martín el Chino Ojeda en la interna de la barra. El Chino, referente del barrio y de la tribuna, había salido de prisión en 2017, pero se encontró que la popular ya no era de la gente de la zona, sino que había sido copada por el clan Soria, que maneja la droga en San Martín y tiene ramificaciones en la provincia de Tucumán, y que habían tomado All Boys como base para ampliar sus dominios sobre la Capital Federal, poniendo al frente de la popular a Mauro Martino, Leonardo Snoopy Suñé y Darío Pérez. Cuando Ojeda empezó a merodear el estadio, lo vieron como una amenaza y directamente lo ejecutaron. Como el juicio aún no se realizó y todavía Pérez está en preventiva, podría ser uno de los beneficiarios del acuerdo firmado en Devoto para descomprimir la situación del penal ya que uno de los puntos era que se les diera prioridad de salida no sólo a quienes integran grupos de riesgo o estaban ya con salidas transitorias, sino también a quiénes tienen prolongadas preventivas. Se verá qué juez se anima a poner la firma para Pérez, quien ya demostró poca voluntad de ponerse a derecho cuando arrancó el caso y se profugó.