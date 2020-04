— Pasé un año en casa hasta que el Diablo Monserrat me llamó para ir a jugar a Racing de Córdoba. Fui a probar y me dijeron que me quedara, pero después me arrepentí porque no estaba bien físicamente, estaba incómodo y me sentía mal. Es horrible sentirte así y encima si hacés un campañón la vas dibujando pero si vas más o menos, sos el viejo y todas las puteadas son para vos, no tenés defensa. Ahí dije basta. Dejé todo y nunca más. Pasé mucho tiempo por una etapa de depresión, es muy complicado. Tenés un vacío que no podés llenar y hay que sentirlo para darse cuenta. Al futbolista que no termina tan bien y tiene la obligación de laburar eso lo ayuda porque se mete en otra actividad y termina siendo mejor. Pero si estás al pedo, arrancás algo y lo dejás, no te entusiasma nada, se pone mucho más difícil todo. Al principio yo no extrañaba, me sentí cansado, dejé y estaba tranquilo y contento de haberme retirado, pero después pasó el tiempo y sí. Hiciste tantos años eso que te falta. No hacía nada, estaba en casa, visitaba a un amigo, tomaba mates o un café, comía un asado, pero siempre sentía ese vacío que llenaba de a ratos nada más.