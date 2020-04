Su gran momento profesional no lo hace olvidarse de dónde viene. Por eso también hizo público su reclamo respecto de cómo se reparten los ingresos en el circuito. “El problema del tenis es que está muy mal distribuida la plata que genera. No puede ser que alguien que está entre los 100 del mundo no pueda vivir del deporte o no pueda disfrutar de viajar con su entrenador”, planteó.