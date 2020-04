Al margen de la polémica, Pizarro también dio detalles de las horas previas del Bayern antes de esa cita internacional: “Cuando llegamos allá para este partido veía al grupo y a la gente no muy entusiasmada como lo veía yo. Para nosotros los sudamericanos esa copa era lo máximo, lo más grande y una de las más especiales que hay. Yo veía al equipo un poco relajado y para ellos generalmente no es un torneo muy importante. En los últimos años lo tomaron más en serio pero en esa época no lo era y eso me sorprendió un poco”.