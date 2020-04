Ya no la cerró. “Vino toda la parte linda. Me mandaron al Selectivo con Walter Perazzo; un maestro, me enseñó un montón de cosas, muy buen entrenador. Hice dos goles en el primer partido en Reserva, contra Independiente, con Lucas Pusineri, Guillermo Franco; era un equipazo. Fue fuerte. Pasé de Quinta División a Primera, a codearme con gente tan importante”, rememora. Un día fuimos a hacer fútbol con el plantel de Primera, hice un golazo al ángulo, al Negro Ramírez; no me lo olvido más. Me mandó a llamar Manuel Pellegrini, me preguntó de dónde era, qué edad tenía. Me dijo que le había sorprendido cómo jugaba. Él trabajaba con 25 profesionales y me mandaba a llamar seguido. Era muy correcto, estaba en todos los detalles. Siempre me pesaba, no me olvido nunca de eso. Me decía cuánto tenía que pesar. Si pesaba más de eso, me mandaba a correr alrededor de la cancha; no tocaba la pelota", destaca el “castigo”, que a la vez funcionaba como método de motivación.