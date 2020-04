— Atrás había cuatro inamovibles de Selección: Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arruabarrena. ¿Cómo los sacabas? Imposible. Y si sacabas a uno, entraba otro que era mejor. Estaban Traverso, Matellán, Burdisso, Coloccini, Matías Marchesini, Imboden... Siempre pienso que nací en el momento equivocado porque hoy hay más lugar. Jugué mucho en Reserva, pero estaba tapado y me terminaron dejando libre por la acumulación de jugadores. No fue fácil, se te viene a la cabeza todo el esfuerzo y sacrificio, los viajes, el estudio, no ver a tus amigos, el tiempo perdido. Pero es la ley del fútbol, no llegan todos. No me puedo quejar porque formé parte de ese plantel, jugué amistosos de verano e invierno, fue un lujo. No me quería volver a Lobos a trabajar y me quedó agarrar un equipo de ascenso con 21 años.