Volvamos a su historia. ¿Por qué no pudo sostener ese comienzo fulgurante? “No era difícil mantener el nivel. Lo difícil fueron las cosas extra que pasaron. Con el Bambiono Veira me fue muy bien, me dio confianza, seguridad. Pero me desgarré el posterior en Copa Libertadores, volví antes de tiempo, y me volví a desgarrar en el mismo lugar. Eso fue un error mío, era joven, quería jugar. Había hecho muchos goles y me faltaba de experiencia. Se me hizo una fibrosis. Se fue el Bambino, vino otro técnico, trajo los jugadores que le gustaban. Y tuve poca continuidad. Me fueron tapando, uno va perdiendo confianza, ritmo. Y empezamos con problemas contractuales. Me querían bajar el sueldo, me mandaron a entrenar con Cuarta División. Me terminé yendo del club por eso, fue muy triste mi salida. Uno quería devolverle otra cosa, porque nací ahí”, se lamenta por el epílogo de su relación con el Ciclón, que le dio pie al periplo por Sudamérica.