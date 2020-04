Al Pipita le queda un año de contrato con la Juve, pero no estaría dentro de los planes del entrenador Maurizio Sarri para retomar la actividad. Cabe recordar que cuando le tocó volver a Italia de su préstamo en el Chelsea, desde la prensa deslizaron que el ex River no iba a tener lugar en el equipo aunque finalmente se quedó. Esta vez, la decisión del club sería terminante si es que quiere traer a Icardi.