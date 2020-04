“Entonces llego a su casa en las afueras de Milán, su mujer una actriz italiana divina y yo tenía fija a la mujer, total Berlusconi no era mi amigo. Él se sienta y me agradece por la visita. ¿Estás contentos? Sí, súper. Yo le voy a transmitir a Diego ni bien llegue a Napoli. Agradezco todo. ‘No no, le digo si está contento con lo suyo?’, me dice. Lo mio, el director deportivo no me había dicho nada, pero yo como me di cuenta la agarro al vuelo y le digo: ‘Perdón Silvio, yo no me permito, el señor insistió para hablar de lo mío personal pero yo le pedí que por favor me liberara de esta situación’. Pero cómo, dice, entonces agarra papel y lápiz: apartamento valuado en dos millones de dólares, ‘qué máquina le gusta’, pregunta, yo tengo tantas, le respondo de agrandado nomás, Entonces me ofrece también un auto de 500 mil dolares, 200 mil dólares de pilcha por año y 50 mil dolares de sueldo por cada año durante los cuatro que quería firmarle a Diego. Todo multiplicado era como 6 palos. Además de lo que le ofrecía a Diego, que era el doble de lo que le deba Napoli. ‘Si te dan 10, yo te doy 20. Si te ofrece 20, yo te doy 40’, me dijo. Eso más lo mío. Cuando llego le comento a Claudia quien me dice que nunca te vas a poder ir de Napoli”.