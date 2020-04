No es la primera vez que el Pulga Rodríguez declara que le simpatiza Boca, aunque sí se desconocía de su posible llegada como refuerzo en 2009 como él lo reveló. Y dio más detalles: “Sí, estuve cerca. La reunión la tuvo mi hermano, pero no se dio por esas cosas de la vida. Obviamente que me hubiese gustado jugar en Boca, el club del que simpatizaba desde chico. Son las cosas del fútbol que a veces se dan y a veces no. Uno tiene que sacar lo positivo de esas cosas, en algún momento a uno le quedará que estuve cerca de ir. Pero jugué en Primera, Libertadores y Sudamericana. Estoy contento con la carrera que hice”.